Не в космосе, но высоко: что происходит с ценами на машины от «АвтоВАЗа»?

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В ходе большой прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал цены на машины от «АвтоВАЗа». По его словам, стоимость пока не улетела в космос, но подскочила на 40%.
Тем не менее президент считает, что компания справляется с выпуском машин. Он выразил надежду, что увеличение производства приведёт к снижению цен на отечественную автомобильную продукцию. Пока же цены повышают из-за использования импортных компонентов.
Вторая важная задача — создание компонентной базы. Мы слишком сильно доверяли нашим, так скажем, партнёрам, и отрасль автокомпонентов у нас была практически совсем утрачена.
Владимир Путин, президент России
Редакция Бел.Ру ведёт текстовую трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».