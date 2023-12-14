Не в космосе, но высоко: что происходит с ценами на машины от «АвтоВАЗа»?

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«Очень грустно покупать яйца у нас в стране», «Пожалейте пенсионеров» и на другие подобные обращения ответил Владимир Путин. По словам президента, он разговаривал с министром сельского хозяйства и спрашивал, «как у него с яйцами». «Спрос увеличился