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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Автомобиль

Не в космосе, но высоко: что происходит с ценами на машины от «АвтоВАЗа»?

14 декабря 2023, 12:47
Фото: 1MI
Автомобиль

Владимир Путин высказался о ценах на машины «АвтоВАЗа»

Владимир Путин высказал надежду, что вскоре цены на машины станут ниже благодаря налаживанию производства и продаж. Сейчас же высокие цены связаны с небольшим производством и приобретением импортных компонентов.

В ходе большой прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал цены на машины от «АвтоВАЗа». По его словам, стоимость пока не улетела в космос, но подскочила на 40%.

Тем не менее президент считает, что компания справляется с выпуском машин. Он выразил надежду, что увеличение производства приведёт к снижению цен на отечественную автомобильную продукцию. Пока же цены повышают из-за использования импортных компонентов.

Вторая важная задача — создание компонентной базы. Мы слишком сильно доверяли нашим, так скажем, партнёрам, и отрасль автокомпонентов у нас была практически совсем утрачена.
Владимир Путин, президент России
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#Экономика#Владимир Путин#Цены#Россия#Автоваз#Александра Склярова#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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