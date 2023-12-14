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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В центре — Вадим Шаблицкий

Названо имя того, кто будет исполнять обязанности главы «Белгородского цемента»

14 декабря 2023, 09:15
Фото: соцсети «Цемроса»
В центре — Вадим Шаблицкий

И. о. гендиректора цемзавода в Белгороде стал Вадим Шаблицкий

К своим обязанностям он приступил 12 декабря. О том, что его могут поставить на должность директора, стало известно 6 декабря. Бывший гендиректор Эдуард Андросов в настоящий момент под домашний арестом, ведётся расследование уголовного дела.

Вадим Шаблицкий стал исполняющим обязанности генерального директора белгородского цемзавода. Он приступил к работе во вторник, 12 декабря.

О том, что гендиректором может стать Шаблицкий, редакции Бел.Ру стало известно 6 декабря. Ранее он занимал должность директора по производству. Всего же в цементной промышленности Шаблицкий работает уже более 19 лет.

В отношении бывшего гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело за дачу взятки 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора. Андросова отправили под домашний арест на время расследования дела, свою вину он признал.

По версии следствия, руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Аленина помогла организовать встречу директора и сотрудника Росприроднадзора для дальнейшей передачи взятки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Всего в ходе проверки в цемзаводе обнаружили 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. В выбросах нашли диоксид кремния, диоксид азота, оксид азота и угарный газ.

Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
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#Белгородская область#Цемзавод#Белгород#Гендиректор#Александра Склярова#Эдуард Андросов#Вадим Шаблицкий
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