Молодая семья, пенсионеры: в декабре шестеро белгородцев погибли от отравления газом

Чтобы по возможности предотвратить отравление, необходимо всегда готовить на газовой плите при открытом окне, проверять тягу при каждом включении газовой колонки, не закрывать заслонки у печей до окончания тления угля и не закрывать двери гаража при включённым двигателе.