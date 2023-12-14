Молодая семья, пенсионеры: в декабре шестеро белгородцев погибли от отравления газом

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Белгородской области участились случаи отравления монооксидом углерода и продуктами горения. Есть жертвы.
В Валуйском горокруге погибли ребёнок и его молодые родители. В Шебекинском округе жертвой стал 62-летний мужчина, а в Белгороде нашли тела мужчины и женщины.
С 1 декабря по случаям отправления медиков вызывали 14 раз. Только восьмерых человек удалось госпитализировать и вылечить до наступления летального исхода.
Главврач скорой медицинской помощи региона Алексей Жиров отметил, что при лёгком отравлении характерны головная боль в области висков и лба, пульсация в висках, головокружение, шум в ушах, рвота, учащение дыхания и пульса, мышечная слабость. Можно столкнуться с обморочными состояниями: ранние симптомы — снижение скорости реакций, нарушение цветоощущения.
Однако и это ещё не всё: отравленных ждёт потеря сознания в течение нескольких часов или значительные провалы в памяти, резко навалившаяся слабость, нарушение координации, дрожание.
Помочь отравившемуся можно, для этого нужно:
Чтобы по возможности предотвратить отравление, необходимо всегда готовить на газовой плите при открытом окне, проверять тягу при каждом включении газовой колонки, не закрывать заслонки у печей до окончания тления угля и не закрывать двери гаража при включённым двигателе.
Устанавливать и обслуживать газовое оборудование должны компании, имеющие доступ к таким работам.
Ранее стало известно об отравлении газом семьи из Белгородской области. Мужчина нашёл свою жену и двух дочерей без сознания. Женщину и 13-летнюю девочку привели в чувство, а шестилетнюю дочь пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. Медики привели в сознание и кошку семьи.