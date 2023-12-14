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Газ

Молодая семья, пенсионеры: в декабре шестеро белгородцев погибли от отравления газом

14 декабря 2023, 08:15
Фото: Midjourney
Газ

С начала зимы в Белгородской области угарным газом отравились шесть человек

Главный врач скорой медицинской помощи региона Алексей Жиров сообщил об участившихся случаях отравления угарным газом. С начала месяца погибли уже шесть человек, ещё восьмерых госпитализировали.

В Белгородской области участились случаи отравления монооксидом углерода и продуктами горения. Есть жертвы.

В Валуйском горокруге погибли ребёнок и его молодые родители. В Шебекинском округе жертвой стал 62-летний мужчина, а в Белгороде нашли тела мужчины и женщины.

С 1 декабря по случаям отправления медиков вызывали 14 раз. Только восьмерых человек удалось госпитализировать и вылечить до наступления летального исхода.

Главврач скорой медицинской помощи региона Алексей Жиров отметил, что при лёгком отравлении характерны головная боль в области висков и лба, пульсация в висках, головокружение, шум в ушах, рвота, учащение дыхания и пульса, мышечная слабость. Можно столкнуться с обморочными состояниями: ранние симптомы — снижение скорости реакций, нарушение цветоощущения.

Однако и это ещё не всё: отравленных ждёт потеря сознания в течение нескольких часов или значительные провалы в памяти, резко навалившаяся слабость, нарушение координации, дрожание.

Помочь отравившемуся можно, для этого нужно:

  1. Вынести его в лежачем положении на свежий воздух, согреть и держать в покое;
  2. В лёгких случаях возможно осторожное вдыхание паров нашатырного спирта для возбуждения дыхательного центра;
  3. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации.

Чтобы по возможности предотвратить отравление, необходимо всегда готовить на газовой плите при открытом окне, проверять тягу при каждом включении газовой колонки, не закрывать заслонки у печей до окончания тления угля и не закрывать двери гаража при включённым двигателе.

Устанавливать и обслуживать газовое оборудование должны компании, имеющие доступ к таким работам.

Ранее стало известно об отравлении газом семьи из Белгородской области. Мужчина нашёл свою жену и двух дочерей без сознания. Женщину и 13-летнюю девочку привели в чувство, а шестилетнюю дочь пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. Медики привели в сознание и кошку семьи.

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#Белгородская область#Медицина#Угарный газ#Отравление газом#Белгород#Алексей Жиров#Александра Склярова
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