«Это дорога в один конец»: Владимир Путин рассказал о положении на фронте к этому дню

Президент сообщил, что ВСУ до сих пор пытаются проводить контрнаступление, но им до сих пор не удалось добиться значимых результатов. Так, фиксировалась попытка проникнуть на противоположный, левый, берег Днепра и продвигаться в сторону Крыма. Однако уже достигнув берега, объясняет Владимир Путин, те сильно пострадали и до сих пор продолжают нести огромные потери. Сами солдаты ВСУ говорят, что это «конечная дорога», как указал Путин, так как против них используются беспилотники и другое оружие поражения.