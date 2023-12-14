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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

СВО

«Это дорога в один конец»: Владимир Путин рассказал о положении на фронте к этому дню

14 декабря 2023, 10:20
Фото: 1MI
СВО

Владимир Путин рассказал, что ВС РФ улучшают свои боевые позиции на ЛБС

На прямой линии с президентом военный корреспондент из ЛНР задал главе государства вопрос о текущем состоянии фронта в зоне спецоперации на Украине.

Президент сообщил, что ВСУ до сих пор пытаются проводить контрнаступление, но им до сих пор не удалось добиться значимых результатов. Так, фиксировалась попытка проникнуть на противоположный, левый, берег Днепра и продвигаться в сторону Крыма. Однако уже достигнув берега, объясняет Владимир Путин, те сильно пострадали и до сих пор продолжают нести огромные потери. Сами солдаты ВСУ говорят, что это «конечная дорога», как указал Путин, так как против них используются беспилотники и другое оружие поражения.

«Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят — это дорога в один конец. По всей линии боевого соприкосновения, скажем скромно, наши войска улучшают свои позиции, идёт продвижение».
Владимир Путин, президент РФ, об общем положении на фронте сегодня.

Следить за прямой трансляцией продолжает редакция Бел.Ру. Узнать подробности или вернуться к теме можно по ссылке.

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