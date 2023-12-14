«Это дорога в один конец»: Владимир Путин рассказал о положении на фронте к этому дню

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Президент сообщил, что ВСУ до сих пор пытаются проводить контрнаступление, но им до сих пор не удалось добиться значимых результатов. Так, фиксировалась попытка проникнуть на противоположный, левый, берег Днепра и продвигаться в сторону Крыма. Однако уже достигнув берега, объясняет Владимир Путин, те сильно пострадали и до сих пор продолжают нести огромные потери. Сами солдаты ВСУ говорят, что это «конечная дорога», как указал Путин, так как против них используются беспилотники и другое оружие поражения.
«Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят — это дорога в один конец. По всей линии боевого соприкосновения, скажем скромно, наши войска улучшают свои позиции, идёт продвижение».
Владимир Путин, президент РФ, об общем положении на фронте сегодня.
Следить за прямой трансляцией продолжает редакция Бел.Ру. Узнать подробности или вернуться к теме можно по ссылке.