В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что именно с президентом Путиным жители России почувствовали гордость за свою страну и уверенность в будущем. Сегодня, несмотря на активное противодействие Запада, наша страна занимает достойное место в мире. У России много союзников на Глобальном Юге и в Азии. Государства Африки также помнят, что Россия им помогала, в то время как Запад лишь забирал ресурсы и прибыль.