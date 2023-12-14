Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Дмитрий Медведев, открывая площадку, напомнил, что будущее государства зависит от усилий всех граждан. «Единая Россия» прилагает максимум усилий, чтобы наша страна была сильной и авторитетной, пишет rostovgazeta.ru.
Отметил лидер единороссов и то, что политические события также формируют образ будущего государства, как и граждане. Одно из таких событий состоится уже в ближайшее время — это выборы главы государства. Медведев отметил, что президент — это консолидирующая страну фигура.
В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что именно с президентом Путиным жители России почувствовали гордость за свою страну и уверенность в будущем. Сегодня, несмотря на активное противодействие Запада, наша страна занимает достойное место в мире. У России много союзников на Глобальном Юге и в Азии. Государства Африки также помнят, что Россия им помогала, в то время как Запад лишь забирал ресурсы и прибыль.
Участники дискуссии акцентировали внимание на достижениях Путина не только на внешнем, но и на внутреннем треке. При этом зарубежные участники мероприятия назвали Россию единственной силой, способной принести мир и спасти цивилизацию, в том числе ограничив моральный упадок Запада.
Подводя итоги мероприятия, Медведев заметил, что следует прилагать все усилия, чтобы Россия была сильной, процветающей и максимально удобной для жизни.
По данным партийного сайта ER.RU, итоги всех трёх площадок «Будущее России» будут озвучены на XXI съезде партии, назначенном на 17 декабря. Он пройдёт на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Также на съезде будут оглашены кадровые изменения в руководстве партии и позиция ЕР по президентской кампании.