Что известно о состоянии журналиста и его жены, раненных при взрыве в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи понемногу приходит в сознание, сообщила журналистам его жена — сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи. Пока он не знает того, что произошло.
«Сам не очень понимает, где он и почему. Ещё лежит. Очень боюсь того момента, когда надо будет ему сказать всё», — поделилась белгородка.
Олеся Акифи идёт на поправку. Пока она ходит на костылях. Акифи поблагодарила всех неравнодушных белгородцев, кто переживал за их семью.
Трагедия в Белгороде произошла в ночь на 12 октября. Упал беспилотник — в результате взрыва разрушен дом. Погибли три человека — родители Олеси Акифи и её четырёхлетняя дочь.
Журналист и его жена серьёзно пострадали. У Хайбара Акифи были ожоги, минно-взрывная травма, перелом рёбер, ушиб мозга. В ноябре его состояние врачи оценивали как тяжёлое, но вместе с тем отмечали положительную динамику.
Олеся Акифи в результате происшествия получила несколько переломов. Сообщалось, что ей предстоит продолжительный период реабилитации.