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Published Сегодня, 10:52

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Разрушенный взрывом дом в Белгороде

Что известно о состоянии журналиста и его жены, раненных при взрыве в Белгороде?

14 декабря 2023, 10:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушенный взрывом дом в Белгороде

Раненный при взрыве в Белгороде журналист Sputnik приходит в сознание

Происшествие случилось в ночь на 12 октября. На дом в Белгороде упал беспилотник — произошёл взрыв. Два человека пострадали — сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи и её муж Хайбар Акифи. О том, как сейчас себя чувствует семья, Олеся Акифи рассказала «Фонарю».

Журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи понемногу приходит в сознание, сообщила журналистам его жена — сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи. Пока он не знает того, что произошло.

«Сам не очень понимает, где он и почему. Ещё лежит. Очень боюсь того момента, когда надо будет ему сказать всё», — поделилась белгородка.

Олеся Акифи идёт на поправку. Пока она ходит на костылях. Акифи поблагодарила всех неравнодушных белгородцев, кто переживал за их семью.

Трагедия в Белгороде произошла в ночь на 12 октября. Упал беспилотник — в результате взрыва разрушен дом. Погибли три человека — родители Олеси Акифи и её четырёхлетняя дочь.

Журналист и его жена серьёзно пострадали. У Хайбара Акифи были ожоги, минно-взрывная травма, перелом рёбер, ушиб мозга. В ноябре его состояние врачи оценивали как тяжёлое, но вместе с тем отмечали положительную динамику.

Олеся Акифи в результате происшествия получила несколько переломов. Сообщалось, что ей предстоит продолжительный период реабилитации.

Врачи оценили состояние раненного при взрыве в Белгороде журналиста Хайбара Акифи
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