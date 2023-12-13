Вячеслав Гладков вручил награды «Доброволец Белгородчины»

С начала СВО Белгородская область оказывала помощь всем нуждающимся в ней. И российским солдатам, и вынужденным переселенцам, и жителям приграничных районов, а также украинским беженцам. Однако благодаря инициативам именно добровольцев было проведено много акций по сбору и передаче гуманитарной поддержки.