Вячеслав Гладков вручил награды «Доброволец Белгородчины»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Губернатор отмечает, что в Белгородской области достаточно развитое волонтёрское движение. И оно развивается постоянно, а в каждом муниципалитете функционируют волонтёрские центры #МЫВМЕСТЕ.
Совершенствуется также сеть волонтёрской инфраструктуры. К примеру, на данный момент уже работают 11 Добро.Центров. Это специальные площадки, которые помогают организовывать и реализовывать благотворительные проекты. В ближайшем будущем планируется открыть ещё семь Добро.Центров в различных частях области.
С начала СВО Белгородская область оказывала помощь всем нуждающимся в ней. И российским солдатам, и вынужденным переселенцам, и жителям приграничных районов, а также украинским беженцам. Однако благодаря инициативам именно добровольцев было проведено много акций по сбору и передаче гуманитарной поддержки.
«Мы понимаем, что непростые времена ещё не закончились, но я уверен, что мы с честью и достоинством пройдём все испытания, потому что с нами есть такие светлые и неравнодушные люди! От всей души благодарю вас за большие и малые добрые дела, за добрые инициативы! Мы вместе, а это значит, что Победа будет за нами! Крепкого здоровья, мира, успехов и всего самого доброго!»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области