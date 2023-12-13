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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Волонтёрское движение

Вячеслав Гладков вручил награды «Доброволец Белгородчины»

13 декабря 2023, 13:02
Фото: Социальные сети губернатора Белгородской области
Волонтёрское движение
Выдающихся добровольцев Белгородской области получили награды. Так, 94 человека награждены почётным знаком «Доброволец Белгородчины». Это является признанием их значимого вклада в развитие волонтёрства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.

Губернатор отмечает, что в Белгородской области достаточно развитое волонтёрское движение. И оно развивается постоянно, а в каждом муниципалитете функционируют волонтёрские центры #МЫВМЕСТЕ.

Совершенствуется также сеть волонтёрской инфраструктуры. К примеру, на данный момент уже работают 11 Добро.Центров. Это специальные площадки, которые помогают организовывать и реализовывать благотворительные проекты. В ближайшем будущем планируется открыть ещё семь Добро.Центров в различных частях области.

С начала СВО Белгородская область оказывала помощь всем нуждающимся в ней. И российским солдатам, и вынужденным переселенцам, и жителям приграничных районов, а также украинским беженцам. Однако благодаря инициативам именно добровольцев было проведено много акций по сбору и передаче гуманитарной поддержки.

«Мы понимаем, что непростые времена ещё не закончились, но я уверен, что мы с честью и достоинством пройдём все испытания, потому что с нами есть такие светлые и неравнодушные люди! От всей души благодарю вас за большие и малые добрые дела, за добрые инициативы! Мы вместе, а это значит, что Победа будет за нами! Крепкого здоровья, мира, успехов и всего самого доброго!»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Вручение почётны знаков «Доброволец Белгородчины»
Фото: Социальные сети губернатора Белгородской области
#Город#Общество#Белгородская область#Добровольцы#Гуманитарная помощь#Новости Белгорода#Награды#Белгород#Татьяна Лукащева#Волонтёрство#Хорошие новости#МЫВМЕСТЕ#Добро.Центры
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