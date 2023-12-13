У белгородки забрали сына за побои после ночной пьянки

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Жительница Старооскольского горокруга поссорилась с 8-летним сыном. Выяснение отношений произошло после ночного употребления алкоголя. В итоге на теле мальчика зафиксировали травмы, не повлекшие вреда здоровью.
36-летняя женщина обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних и попросила побеседовать с её сыном. При этом она была настроена агрессивно, отметили в УМВД.
Оскольчанка уже состояла на учёте как неблагополучный родитель. Кроме того, в мае её привлекали к административной ответственности — правда, за побои чужому ребёнку.
Сына у женщины забрали и после помощи медиков поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ). Женщине грозит наказание вплоть до ареста на три месяца. Оскольчанку обязали явкой.
О похожей истории в Старом Осколе МВД сообщало минувшей весной. По предварительной информации, местная жительница периодически била своих детей — шестилетних мальчиков-близнецов. Причём один из них — лежачий инвалид. Своё поведение женщина объяснила одиночеством и нервными срывами. В итоге детей изолировали от матери.