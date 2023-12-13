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Побои

У белгородки забрали сына за побои после ночной пьянки

13 декабря 2023, 11:01
Фото: 1MI
Побои

Белгородка попала под уголовное дело за побитого ребёнка

Женщину при этом уже привлекали к ответственности за нанесение побоев чужому ребёнку. В итоге 8-летнего сына белгородки забрали. Против неё возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Жительница Старооскольского горокруга поссорилась с 8-летним сыном. Выяснение отношений произошло после ночного употребления алкоголя. В итоге на теле мальчика зафиксировали травмы, не повлекшие вреда здоровью.

36-летняя женщина обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних и попросила побеседовать с её сыном. При этом она была настроена агрессивно, отметили в УМВД.

Оскольчанка уже состояла на учёте как неблагополучный родитель. Кроме того, в мае её привлекали к административной ответственности — правда, за побои чужому ребёнку.

Сына у женщины забрали и после помощи медиков поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ). Женщине грозит наказание вплоть до ареста на три месяца. Оскольчанку обязали явкой.

О похожей истории в Старом Осколе МВД сообщало минувшей весной. По предварительной информации, местная жительница периодически била своих детей — шестилетних мальчиков-близнецов. Причём один из них — лежачий инвалид. Своё поведение женщина объяснила одиночеством и нервными срывами. В итоге детей изолировали от матери.

Белгородка объяснила жестокое обращение с сыном-инвалидом одиночеством и срывами
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