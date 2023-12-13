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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Стоянка

Стали известны тарифы на эвакуацию авто белгородцев

13 декабря 2023, 14:25
Фото: Midjourney
Стоянка

В Белгородской области установили тарифы на эвакуацию задержанного транспорта

В регионе утвердили тарификацию на перемещение эвакуатором и хранение автомобилей на штрафстоянках. Базовые ставки установила комиссия по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области.

Опубликован приказ об установлении базовых уровней тарифов на перемещение и хранение задержанного транспорта в Белгородской области. Приказ зарегистрировали вчера, 12 декабря. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Установлены базовые уровни тарифов. Окончательное же значение может отличаться от ставки. Контролировать исполнение будет замначальника управления по госрегулированию цен и тарифов.

Так, белгородцам придётся заплатить за перемещение задержанного авто от 1614 до 2814 рублей, а за его хранение — от 6 до 69 рублей в час в зависимости от населённого пункта, а также категории и веса транспорта. Подробнее — в таблице.

Напомним, что в 2020 году цены были другие: за перемещение авто требовалось заплатить от 1555 до 4556 рублей, за хранение — от 22 до 131 рубля в час.

ТарификацияТарификация
Тарификация
Фото: приказ управления по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области
Стали известны тарифы эвакуации и пребывания авто на белгородских штрафстоянках
Узнать подробнее
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#Белгородская область#Эвакуатор#Авто#Приказ#Белгород#Александра Склярова#Штрафтоянка
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