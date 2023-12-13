Стали известны тарифы на эвакуацию авто белгородцев

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Опубликован приказ об установлении базовых уровней тарифов на перемещение и хранение задержанного транспорта в Белгородской области. Приказ зарегистрировали вчера, 12 декабря. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
Установлены базовые уровни тарифов. Окончательное же значение может отличаться от ставки. Контролировать исполнение будет замначальника управления по госрегулированию цен и тарифов.
Так, белгородцам придётся заплатить за перемещение задержанного авто от 1614 до 2814 рублей, а за его хранение — от 6 до 69 рублей в час в зависимости от населённого пункта, а также категории и веса транспорта. Подробнее — в таблице.
Напомним, что в 2020 году цены были другие: за перемещение авто требовалось заплатить от 1555 до 4556 рублей, за хранение — от 22 до 131 рубля в час.