С начала декабря в Белгородской области погибли шесть человек от угарного газа

С 1 декабря в Белгородской области погибли шесть человек из-за отравления угарным газом. В Валуйках погибла молодая семья — мать, отец и ребёнок. Ещё один случай произошёл в Шебекинском горокруге. Там погиб 62-летний мужчина. Помимо этого, от отравления погибли мужчина и женщина в Белгороде. Также от угарного газа пострадали восемь жителей региона. Сейчас они находятся в больнице.