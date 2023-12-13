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С начала декабря в Белгородской области погибли шесть человек от угарного газа

С начала декабря в Белгородской области погибли шесть человек от угарного газа

13 декабря 2023, 20:12
Фото: 1MI
В Валуйском горокруге погибла молодая семья, в Шебекинском горокруге — 62-летний мужчина, а в Белгороде — мужчина и женщина. Подробности сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи области Алексей Жиров.

С 1 декабря в Белгородской области погибли шесть человек из-за отравления угарным газом. В Валуйках погибла молодая семья — мать, отец и ребёнок. Ещё один случай произошёл в Шебекинском горокруге. Там погиб 62-летний мужчина. Помимо этого, от отравления погибли мужчина и женщина в Белгороде. Также от угарного газа пострадали восемь жителей региона. Сейчас они находятся в больнице.

Как отметил Алексей Жиров, часто случаи отравления происходят в закрытых гараж с плохой вентиляцией, в туннелях большой протяжённости, при неисправностях в отопительных системах (печи, камине, обогревателях), а также во время самовольного ремонта или установки газового оборудования.

По словам врача, при отравлении человека следует вынести в лежачем положении на свежий воздух: «Покой. Обязательно согревание (грелки, горчичники к ногам). Раннее и длительное вдыхание кислорода и свежего воздуха. В лёгких случаях — осторожное вдыхание паров нашатырного спирта для возбуждения дыхательного центра. Пациент подлежит госпитализации в стационар».

Чтобы избежать трагедии, белгородцам рекомендуют обеспечить доступ кислорода для горения газа при использовании бытовых приборов, проверить тягу перед каждым включением газовой колонки, не закрывать заслонки у печей раньше, чем перестанут тлеть угли, не закрывать двери гаража при включённом двигателе транспорта. Кроме того, устанавливать и обслуживать газовое оборудование должны специализированные компании.

При подозрении на отравление угарным газом необходимо обратиться по телефонам 112, 103, 03

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#Белгородская область#Происшествия#Отравление#Угарный газ#Белгород#Алина Харина#Первая помощь#Алексей Жиров
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