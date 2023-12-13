С начала декабря в Белгородской области погибли шесть человек от угарного газа

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
С 1 декабря в Белгородской области погибли шесть человек из-за отравления угарным газом. В Валуйках погибла молодая семья — мать, отец и ребёнок. Ещё один случай произошёл в Шебекинском горокруге. Там погиб 62-летний мужчина. Помимо этого, от отравления погибли мужчина и женщина в Белгороде. Также от угарного газа пострадали восемь жителей региона. Сейчас они находятся в больнице.
Как отметил Алексей Жиров, часто случаи отравления происходят в закрытых гараж с плохой вентиляцией, в туннелях большой протяжённости, при неисправностях в отопительных системах (печи, камине, обогревателях), а также во время самовольного ремонта или установки газового оборудования.
По словам врача, при отравлении человека следует вынести в лежачем положении на свежий воздух: «Покой. Обязательно согревание (грелки, горчичники к ногам). Раннее и длительное вдыхание кислорода и свежего воздуха. В лёгких случаях — осторожное вдыхание паров нашатырного спирта для возбуждения дыхательного центра. Пациент подлежит госпитализации в стационар».
Чтобы избежать трагедии, белгородцам рекомендуют обеспечить доступ кислорода для горения газа при использовании бытовых приборов, проверить тягу перед каждым включением газовой колонки, не закрывать заслонки у печей раньше, чем перестанут тлеть угли, не закрывать двери гаража при включённом двигателе транспорта. Кроме того, устанавливать и обслуживать газовое оборудование должны специализированные компании.
При подозрении на отравление угарным газом необходимо обратиться по телефонам 112, 103, 03