Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета помощи на $200 млн

Президент США выразил уверенность, что Конгресс должен принять решение о предоставлении Украине финансовой помощи, которая превышает 60 миллиардов долларов. Он отметил, что это решение будет иметь важное значение для будущего Европы в следующие десятилетия, пишет RTVI со ссылкой на CBS News и Reuters.