Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета помощи на $200 млн

Posted Вчера, 21:40
Published Вчера, 21:40
Modified Вчера, 21:44
Updated Вчера, 21:44
Президент США выразил уверенность, что Конгресс должен принять решение о предоставлении Украине финансовой помощи, которая превышает 60 миллиардов долларов. Он отметил, что это решение будет иметь важное значение для будущего Европы в следующие десятилетия, пишет RTVI со ссылкой на CBS News и Reuters.
По словам Джо Байдена, Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до начала праздничного перерыва, чтобы не подарить Путину самый большой рождественский подарок.
Также Джо Байден призвал Владимира Зеленского не терять надежду и заверил, что Вашингтон на стороне Украины.