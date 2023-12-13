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Posted Вчера, 21:40

Published Вчера, 21:40

Modified Вчера, 21:44

Updated Вчера, 21:44

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета помощи на $200 млн

12 декабря 2023, 21:40
Встреча между Джо Байденом и Владимиром Зеленским завершилась в США. В ходе мероприятия прозвучало заявление президента США о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, рассказали в пресс-пуле Белого дома.

Президент США выразил уверенность, что Конгресс должен принять решение о предоставлении Украине финансовой помощи, которая превышает 60 миллиардов долларов. Он отметил, что это решение будет иметь важное значение для будущего Европы в следующие десятилетия, пишет RTVI со ссылкой на CBS News и Reuters.

По словам Джо Байдена, Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до начала праздничного перерыва, чтобы не подарить Путину самый большой рождественский подарок.

Также Джо Байден призвал Владимира Зеленского не терять надежду и заверил, что Вашингтон на стороне Украины.

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