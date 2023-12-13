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Филармония

К концу декабря окна Белгородской филармонии оклеят бронеплёнкой за 280 тысяч рублей

13 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI
Филармония

Окна белгородской филармонии по заказу в 280 тыс. рублей оклеят бронеплёнкой

Обезопасить сотрудников и гостей с помощью бронеплёнки решила и Белгородская филармония. Заказ на оклейку окон комплектом бронеплёнки обошёлся в 280 тысяч рублей.

На сайте госзакупок заказ филармонии появился неделю назад, а к исполнению приступили сразу же. Так, согласно документам, период проведения работ по оклейке окон бронеплёнкой — с 4 по 21 декабря текущего года. Общая стоимость закупки и услуг — ровно 280 тысяч рублей.

Ранее госзакупку на оклейку окон бронеплёнкой размещал и культурный центр «Октябрь». Цена договора тогда составила 120,9 тысяч рублей. Также при составлении необходимой документации заказа произошёл «конфуз». Поэтому вместо окон в договоре закупки числился автомобиль, о чём редакция Бел.Ру писала ранее. Однако представитель центра позже разъяснил ситуацию — произошла ошибка.

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