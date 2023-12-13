К концу декабря окна Белгородской филармонии оклеят бронеплёнкой за 280 тысяч рублей

На сайте госзакупок заказ филармонии появился неделю назад, а к исполнению приступили сразу же. Так, согласно документам, период проведения работ по оклейке окон бронеплёнкой — с 4 по 21 декабря текущего года. Общая стоимость закупки и услуг — ровно 280 тысяч рублей.