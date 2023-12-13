К концу декабря окна Белгородской филармонии оклеят бронеплёнкой за 280 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
На сайте госзакупок заказ филармонии появился неделю назад, а к исполнению приступили сразу же. Так, согласно документам, период проведения работ по оклейке окон бронеплёнкой — с 4 по 21 декабря текущего года. Общая стоимость закупки и услуг — ровно 280 тысяч рублей.
Ранее госзакупку на оклейку окон бронеплёнкой размещал и культурный центр «Октябрь». Цена договора тогда составила 120,9 тысяч рублей. Также при составлении необходимой документации заказа произошёл «конфуз». Поэтому вместо окон в договоре закупки числился автомобиль, о чём редакция Бел.Ру писала ранее. Однако представитель центра позже разъяснил ситуацию — произошла ошибка.