Искусство на грязных окнах: водитель автобуса рассказал о своём увлечении

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Журналисты встретились с белгородским водителем, который рисует картины на грязных окнах автобуса №115. Василий Ясенок очень любит свою работу и каждый рабочий день надевает костюм с галстуком.
Водитель рассказал, как ему в голову пришла подобная идея. Оказалось, что он её позаимствовал у другого водителя-художника: «Чисто случайно увидел проезжавшую фуру с пейзажем на стёклах. И подумал, почему бы и мне не попробовать».
Сейчас творить красоту Ясенок уже не может: не позволяет погода. Но красивые рисунки всё ещё можно заметить на автобусе №115 — когда окна запотевают.
Приехал водитель из Санкт-Петербурга, где также изрисовывал окна транспорта разными картинами. Популярным Василий Ясенок стал, когда его рисунки опубликовали в интернете: тогда на грязных стёклах появились трансформер и разводные мосты.