Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Василий Ясенок

Искусство на грязных окнах: водитель автобуса рассказал о своём увлечении

13 декабря 2023, 13:01
Фото: «Вести. Белгород»
Василий Ясенок

Белгородский водитель рассказал, как придумал рисовать картины на окнах автобуса

Водитель автобуса № 115, который принадлежит ЕТК, очень любит свою работу и хочет радовать белгородцев красивыми рисунками в непогоду. Для этого Василий Ясенок рисует картины прямо на грязных окнах транспорта. Подробнее о своём необычном увлечении он рассказал ГТРК «Белгород».
Сюжет
Автобус

Журналисты встретились с белгородским водителем, который рисует картины на грязных окнах автобуса №115. Василий Ясенок очень любит свою работу и каждый рабочий день надевает костюм с галстуком.

Водитель рассказал, как ему в голову пришла подобная идея. Оказалось, что он её позаимствовал у другого водителя-художника: «Чисто случайно увидел проезжавшую фуру с пейзажем на стёклах. И подумал, почему бы и мне не попробовать».

Сейчас творить красоту Ясенок уже не может: не позволяет погода. Но красивые рисунки всё ещё можно заметить на автобусе №115 — когда окна запотевают.

Приехал водитель из Санкт-Петербурга, где также изрисовывал окна транспорта разными картинами. Популярным Василий Ясенок стал, когда его рисунки опубликовали в интернете: тогда на грязных стёклах появились трансформер и разводные мосты.

Василий ЯсенокВасилий Ясенок
Василий ЯсенокВасилий Ясенок
Василий Ясенок
Фото: «Вести. Белгород»
Трансформер и мосты: водитель рисует картины на грязных окнах автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый год к нам мчится: в Белгороде запустили праздничный автобусБелгородцы попросили наладить систему оповещения об остановках в автобусахВ 2024 году для белгородцев запустят новые рейсы и более вместительные автобусы
#Белгородская область#Водитель#Автобус#Картины#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома
Сегодня, 14:30
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»
Сегодня, 13:35