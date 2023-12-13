Хурма королёк и «помела»: мэрия Белгорода закупает подарки на 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Подарочные наборы должны содержать свежие (не менее 80% от срока годности) фрукты и ягоды. Количество наборов не уточняется, но если учесть, что стоимость фруктов в одном — 3 тыс. рублей, то можно предположить, что мэрия закупает примерно 16-17 подарков. В их состав должны войти:
Сорт всех фруктов — высший или первый. Один лишь виноград должен быть зелёным.
Место поставки — мэрия Белгорода. Срок — «по заявке заказчика» в течение одного дня после её направления. При наличии дефектов поставщик обязан исправить ситуацию в течение трёх часов с момента обнаружения.
Поставщиком стало ООО «Дары Белогорья» — ларьки этой сети можно найти по всему Белгороду. Компания существует с 2015 года, владеет ей Гусейн Гусейнов. По итогам 2022 года фирма отчиталась о весьма небольшой чистой прибыли — всего на 9 тыс. рублей. При этом выручка от продажи за тот же период составила 3,7 млн рублей.
Это первый госконтракт фирмы. Ранее «Дарами…» владели члены семьи Тебекиных: Татьяна Тебекина (50% доли), Михаил Тебекин (12,5% доли) и Дмитрий Тебекин (12,5% доли).