Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Мэрия Белгорода закупает подарочные наборы с фруктами на 50 тыс. рублей

Хурма королёк и «помела»: мэрия Белгорода закупает подарки на 50 тыс. рублей

13 декабря 2023, 06:45
Фото: Kandinsky

Мэрия Белгорода закупает подарочные наборы с фруктами на 50 тыс. рублей

На сайте госзакупок появился контракт по покупке мэрией Белгорода подарочных наборов с фруктами. Поставщиком стало ООО «Дары Белогорья»: это первый госконтракт компании, совладельцами которой ранее были Тебекины.

Подарочные наборы должны содержать свежие (не менее 80% от срока годности) фрукты и ягоды. Количество наборов не уточняется, но если учесть, что стоимость фруктов в одном — 3 тыс. рублей, то можно предположить, что мэрия закупает примерно 16-17 подарков. В их состав должны войти:

  • Яблоки российские — 100 рублей за килограмм
  • Мандарины абхазские — 190 рублей за килограмм
  • Апельсины абхазские — 200 рублей за килограмм
  • Груши российские — 230 рублей за килограмм
  • Гранат абхазский — 230 рублей за килограмм
  • Хурма абхазская — 250 рублей за килограмм
  • Хурма «королёк» — 200 рублей за килограмм
  • «Помела» (правильно «помело», прим. Бел.Ру) эквадорская — 200 рублей за килограмм
  • Ананас эквадорский — 800 рублей рублей за килограмм
  • Виноград столовый свежий — 250 рублей за килограмм
  • Киви китайское — 200 рублей за килограмм
  • Лимон абхазский — 150 рублей за килограмм

Сорт всех фруктов — высший или первый. Один лишь виноград должен быть зелёным.

Место поставки — мэрия Белгорода. Срок — «по заявке заказчика» в течение одного дня после её направления. При наличии дефектов поставщик обязан исправить ситуацию в течение трёх часов с момента обнаружения.

Поставщиком стало ООО «Дары Белогорья» — ларьки этой сети можно найти по всему Белгороду. Компания существует с 2015 года, владеет ей Гусейн Гусейнов. По итогам 2022 года фирма отчиталась о весьма небольшой чистой прибыли — всего на 9 тыс. рублей. При этом выручка от продажи за тот же период составила 3,7 млн рублей.

Это первый госконтракт фирмы. Ранее «Дарами…» владели члены семьи Тебекиных: Татьяна Тебекина (50% доли), Михаил Тебекин (12,5% доли) и Дмитрий Тебекин (12,5% доли).

Дмитрий Тебекин купил торговое помещение в Старом Осколе за 21 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаковТебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей
#Подарки#Госзакупки#Яблоки#Фрукты#Белгород#Мандарины#Хурма#Белгородский бизнес#Артем Черненко#Тебекины
Подпишитесь
Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова
Сегодня, 09:19
Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы района
Сегодня, 09:06
Белгородцы побегут 31 декабря и 1 января
Сегодня, 07:48
ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области
Сегодня, 07:28
В Белгородской области выросла заболеваемость корью и коклюшем
Сегодня, 07:08
Белгородские чиновники назвали сумму регионального маткапитала на 2024 год
Сегодня, 08:49