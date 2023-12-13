Хурма королёк и «помела»: мэрия Белгорода закупает подарки на 50 тыс. рублей

Поставщиком стало ООО «Дары Белогорья» — ларьки этой сети можно найти по всему Белгороду. Компания существует с 2015 года, владеет ей Гусейн Гусейнов. По итогам 2022 года фирма отчиталась о весьма небольшой чистой прибыли — всего на 9 тыс. рублей. При этом выручка от продажи за тот же период составила 3,7 млн рублей.