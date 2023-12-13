Директор строймагазина в Белгородской области похитил 20,5 млн рублей у клиентов

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
В регионе расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении 66 белгородцев под предлогом продажи стройматериалов. В совершении преступлений по ч. 3 и 4 статьи 159 УК РФ обвиняется 37-летний директор магазина стройматериалов.
По предварительным данным, директор магазин через подчинённых ему менеджеров заключил с клиентами договоры на поставку строительных материалов, предложив выгодные условия длительного хранения товара. Исполнять обязанности злоумышленник не планировал и похитил порядка 20,5 млн рублей, которые внесли покупатели в качестве предоплаты.
Незадолго до предъявления обвинения, директору удалось скрыться и выехать из страны. Сейчас обвиняемый объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, проверили контрагентов магазина, провели почерковедческие и бухгалтерские экспертизы, допросили более 20 свидетелей. Также была проведена проверка материального состояния обвиняемого и его семьи, которое могло быть возместить ущерб. Но проверка показала, что у обвиняемого отсутствует имущество, а также есть долги перед несколькими банками.
Суд принял решение о заочном заключении под стражу злоумышленника. Региональное УМВД проводит приём заявлений от потерпевших.