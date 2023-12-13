Директор строймагазина в Белгородской области похитил 20,5 млн рублей у клиентов

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, проверили контрагентов магазина, провели почерковедческие и бухгалтерские экспертизы, допросили более 20 свидетелей. Также была проведена проверка материального состояния обвиняемого и его семьи, которое могло быть возместить ущерб. Но проверка показала, что у обвиняемого отсутствует имущество, а также есть долги перед несколькими банками.