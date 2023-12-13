Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:10

Published Сегодня, 19:10

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Директор строймагазина в Белгородской области похитил 20,5 млн рублей у клиентов

Директор строймагазина в Белгородской области похитил 20,5 млн рублей у клиентов

13 декабря 2023, 19:10
Фото: 1MI
Злоумышленнику уехал из страны. В данный момент он объявлен в международный розыск, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк

В регионе расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении 66 белгородцев под предлогом продажи стройматериалов. В совершении преступлений по ч. 3 и 4 статьи 159 УК РФ обвиняется 37-летний директор магазина стройматериалов.

По предварительным данным, директор магазин через подчинённых ему менеджеров заключил с клиентами договоры на поставку строительных материалов, предложив выгодные условия длительного хранения товара. Исполнять обязанности злоумышленник не планировал и похитил порядка 20,5 млн рублей, которые внесли покупатели в качестве предоплаты.

Незадолго до предъявления обвинения, директору удалось скрыться и выехать из страны. Сейчас обвиняемый объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, проверили контрагентов магазина, провели почерковедческие и бухгалтерские экспертизы, допросили более 20 свидетелей. Также была проведена проверка материального состояния обвиняемого и его семьи, которое могло быть возместить ущерб. Но проверка показала, что у обвиняемого отсутствует имущество, а также есть долги перед несколькими банками.

Суд принял решение о заочном заключении под стражу злоумышленника. Региональное УМВД проводит приём заявлений от потерпевших.

Читайте также:
Обман под Новый год: мошенники активизируются в предпраздничный периодНаходящегося в розыске белгородца поймали во время раздачи памяток о мошенникахБелгородка пожаловалась Гладкову на мошенника, который писал ей под видом чиновника
#Белгородская область#Происшествия#Розыск#Мошенничество#Уголовное дело#Стройматериалы#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома
Сегодня, 14:30
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при подрыве авто на мине
Сегодня, 15:53
Последняя из эпохи Савченко: чем занималась Юлия Щедрина в Белгородской области?
Сегодня, 16:09
На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»
Сегодня, 13:35