Белгородские чиновники назвали сумму регионального маткапитала на 2024 год

Posted 13 декабря 2023, 08:49
Published 13 декабря 2023, 08:49
Modified 13 декабря 2023, 08:51
Updated 13 декабря 2023, 08:51
Белгородцы интересуются, планируется ли в 2024 году индексация регионального материнского капитала. Вопрос один из жителей региона задал в соцсетях.
На обращение ответила министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. По её словам, размер регионального материнского капитала проиндексируют с 1 января 2024 года. Сумма выплаты составит 90 570 рублей.
Со следующего года для белгородцев также изменятся условия выплаты: средства маткапитала можно будет использовать при достижении ребёнком одного года, а не трёх, как было ранее. Также деньги разрешили тратить не только на приобретение и строительство жилья, проведение капремонта и приобретение строительных материалов, но и на покупку и установку газовых плит, котла, водонагревателя, отопительного оборудования, электрооборудования и индивидуальных приборов учёта потребления комуслуг.
Добавим, что только с января по апрель 2023 года маткапитал получили 250 белгородских семей.
Федеральный маткапитал тем временем проиндексируют на 7,5% 1 февраля 2024 года. После индексации его сумма на первенца составит почти 631 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб.