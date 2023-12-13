Белгородские чиновники назвали сумму регионального маткапитала на 2024 год

Со следующего года для белгородцев также изменятся условия выплаты: средства маткапитала можно будет использовать при достижении ребёнком одного года, а не трёх, как было ранее. Также деньги разрешили тратить не только на приобретение и строительство жилья, проведение капремонта и приобретение строительных материалов, но и на покупку и установку газовых плит, котла, водонагревателя, отопительного оборудования, электрооборудования и индивидуальных приборов учёта потребления комуслуг.