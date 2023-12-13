Baza: В результате подрыва авто в Белгородской области пострадали двое чиновников

Сегодня, 13 декабря, стало известно о подрыве на мине автомобиля в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Пострадали трое человек. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии. У него частичная ампутация ног. Двое других получили травмы средней степени тяжести.