Baza: В результате подрыва авто в Белгородской области пострадали двое чиновников

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Сегодня, 13 декабря, стало известно о подрыве на мине автомобиля в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Пострадали трое человек. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии. У него частичная ампутация ног. Двое других получили травмы средней степени тяжести.
Как сообщает Baza, в машине находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Также в авто был ещё один 49-летний местный житель. Сильнее всех пострадал Бородаенко.
Также Telegram-канал отмечает, что взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.
Официальных подтверждений информации пока нет.