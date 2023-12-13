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Baza: В результате подрыва авто в Белгородской области пострадали двое чиновников

Baza: В результате подрыва авто в Белгородской области пострадали двое чиновников

13 декабря 2023, 19:45
Фото: 1MI
ЧП произошло в Краснояружском районе. В авто якобы находились замглавы администрации Краснояружкого района и глава Вязовского сельского поселения, сообщает Telegram-канал. Официального подтверждения информации пока нет.

Сегодня, 13 декабря, стало известно о подрыве на мине автомобиля в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Пострадали трое человек. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии. У него частичная ампутация ног. Двое других получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщает Baza, в машине находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Также в авто был ещё один 49-летний местный житель. Сильнее всех пострадал Бородаенко.

Также Telegram-канал отмечает, что взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.

Официальных подтверждений информации пока нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Алина Харина#Приграничье#Подрыв
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