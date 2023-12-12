В белгородских Сосновке и Песках к концу мая появятся велодорожки за 88 миллионов

Согласно документам госзакупки, цена контракта — 88 миллионов рублей. Работы по строительству велодорожек планируется закончить 31 мая 2024 года. К тому же, по договорённости, к ним должны приступить с даты заключения контракта. По данным, это 4 декабря текущего года. Экспертизу выполненных работ в Сосновке и Песках исполнитель, т. е. «Белгороддорстрой», будет проводить своими силами.