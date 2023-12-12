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Госзакупки

В белгородских Сосновке и Песках к концу мая появятся велодорожки за 88 миллионов

12 декабря 2023, 14:27
Фото: 1MI
Госзакупки

«Белгороддострой» займётся благоустройством Сосновки и Песков за 88 миллионов

На сайте госзакупок ранее появился заказ на благоустройство урочищ Сосновка и Пески. На их территории планируется появление велодорожек. Исполнителем заказа выступит «Белгороддорстрой».

Согласно документам госзакупки, цена контракта — 88 миллионов рублей. Работы по строительству велодорожек планируется закончить 31 мая 2024 года. К тому же, по договорённости, к ним должны приступить с даты заключения контракта. По данным, это 4 декабря текущего года. Экспертизу выполненных работ в Сосновке и Песках исполнитель, т. е. «Белгороддорстрой», будет проводить своими силами.

Календарный план работ по благоустройству урочищ Сосновка и ПескиКалендарный план работ по благоустройству урочищ Сосновка и Пески
Календарный план работ по благоустройству урочищ Сосновка и Пески
Фото: Документы госзакупки

О поиске подрядчика для строительства стало известно ещё несколько месяцев назад. Однако тогда мэрия Белгорода была готова заплатить 100 миллионов рублей. А в перечень работ входили и установка МАФов, наружного освещения и обеспечение набережной реки Северский Донец электроснабжением.

Также велодорожки должны появиться после ремонта моста на проспекте Ватутина, как сообщал Валентин Демидов во время одного из прямых эфиров в начале ноября А Вячеслав Гладков сообщил, что велопешеходные дорожки появятся от центра до манежа. Там же планируется разместить парк, обустроить набережную и спортивные площадки.

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