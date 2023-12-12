В белгородских Сосновке и Песках к концу мая появятся велодорожки за 88 миллионов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Согласно документам госзакупки, цена контракта — 88 миллионов рублей. Работы по строительству велодорожек планируется закончить 31 мая 2024 года. К тому же, по договорённости, к ним должны приступить с даты заключения контракта. По данным, это 4 декабря текущего года. Экспертизу выполненных работ в Сосновке и Песках исполнитель, т. е. «Белгороддорстрой», будет проводить своими силами.
О поиске подрядчика для строительства стало известно ещё несколько месяцев назад. Однако тогда мэрия Белгорода была готова заплатить 100 миллионов рублей. А в перечень работ входили и установка МАФов, наружного освещения и обеспечение набережной реки Северский Донец электроснабжением.
Также велодорожки должны появиться после ремонта моста на проспекте Ватутина, как сообщал Валентин Демидов во время одного из прямых эфиров в начале ноября А Вячеслав Гладков сообщил, что велопешеходные дорожки появятся от центра до манежа. Там же планируется разместить парк, обустроить набережную и спортивные площадки.