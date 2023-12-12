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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Горсовет Белгорода

Нужны изменения: в Белгороде пересмотрят структуру Белгорблагоустройства

12 декабря 2023, 12:03
Фото: группа ВК «Белгородский городской совет»
Горсовет Белгорода

Работу Белгорблагоустройства в Белгороде будут проверять каждый квартал

Этот вопрос подняли депутаты горсовета. Они заявили о том, что необходимо пересмотреть структуру и функционал Белгорблагоустройства. Также депутаты сообщили, сколько денег направят на льготное питание в школах, на строительство и остальные нужды.

Малый совет Белгорода на очередном заседании рассмотрел предложенный проект бюджета на новую трёхлетку. В рамках обсуждений предложено пересмотреть структуру и функционал Белгорблагоустройства. Анализировать работу депутаты вместе с мэрией будут каждый квартал.

Помимо этого, замруководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулёва сообщила, что городской бюджет получит дополнительные 5% отчисления от налога на доходы физлиц. Благодаря этому объём собственных доходов города возрастёт почти на миллиард — эти средства направят на развитие города.

Ещё часть допсредств выделят на питание льготных категорий школьников. На строительство крупных объектов направят около 3 млрд рублей. На отрасль ЖКХ в будущем году уйдёт 22% всех расходов.

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#Белгородская область#Горсовет#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Структура#Александра Склярова
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