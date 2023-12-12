Нужны изменения: в Белгороде пересмотрят структуру Белгорблагоустройства

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Малый совет Белгорода на очередном заседании рассмотрел предложенный проект бюджета на новую трёхлетку. В рамках обсуждений предложено пересмотреть структуру и функционал Белгорблагоустройства. Анализировать работу депутаты вместе с мэрией будут каждый квартал.
Помимо этого, замруководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулёва сообщила, что городской бюджет получит дополнительные 5% отчисления от налога на доходы физлиц. Благодаря этому объём собственных доходов города возрастёт почти на миллиард — эти средства направят на развитие города.
Ещё часть допсредств выделят на питание льготных категорий школьников. На строительство крупных объектов направят около 3 млрд рублей. На отрасль ЖКХ в будущем году уйдёт 22% всех расходов.