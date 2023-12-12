Нужны изменения: в Белгороде пересмотрят структуру Белгорблагоустройства

Работу Белгорблагоустройства в Белгороде будут проверять каждый квартал

Этот вопрос подняли депутаты горсовета. Они заявили о том, что необходимо пересмотреть структуру и функционал Белгорблагоустройства. Также депутаты сообщили, сколько денег направят на льготное питание в школах, на строительство и остальные нужды.