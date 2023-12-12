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Минэнерго России приняло схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

Минэнерго России приняло схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

12 декабря 2023, 12:25
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на следующий год. Власти города сообщили, что при создании документа была проведена работа со всеми теплоснабжающими организациями.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что при разработке схемы данные собирались с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Он также отметил, что согласование этого проекта проходило с учетом рекомендаций экспертов РЭА Минэнерго, представителей Минстроя, ФАС и других специалистов из профильных организаций, передает rostovgazeta.ru.

Схема содержит обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города с учетом перспектив его развития.

Для Ростова-на-Дону схема утверждена в полном объеме. Это означает, что у теплоснабжающих организаций имеется достаточно ресурсов для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона.

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