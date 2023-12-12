Минэнерго России приняло схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что при разработке схемы данные собирались с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Он также отметил, что согласование этого проекта проходило с учетом рекомендаций экспертов РЭА Минэнерго, представителей Минстроя, ФАС и других специалистов из профильных организаций, передает rostovgazeta.ru.