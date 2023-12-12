Гладков: Жильё для вынужденных переселенцев из приграничья сдадим до конца года

Posted Сегодня, 20:00
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К главе региона обратилась местная жительница, она сообщила, что её родители были вынужденно переселены из села Бутырки Валуйского горокруга. Ранее в населённом пункте был введён режим ЧС. В настоящий момент ключи от нового жилья взамен утраченного переселенцы ещё не получили, отметила женщина.
Вячеслав Гладков сообщил, что до конца года жильё должно быть уже сдано.
По моим данным, до конца года родители должны получить жильё. Строительная готовность там максимально высокая. Документы уже поступят вам в начале января.
Вячеслав Гладков
Отметим, что из 1755 семей, которым необходимо новое жильё, квартиры и дома получили уже 467 семей из приграничья. Напомним, что на приобретение и строительство жилых помещений было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета по поручению Владимира Путина.