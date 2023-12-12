Гладков: Жильё для вынужденных переселенцев из приграничья сдадим до конца года

К главе региона обратилась местная жительница, она сообщила, что её родители были вынужденно переселены из села Бутырки Валуйского горокруга. Ранее в населённом пункте был введён режим ЧС. В настоящий момент ключи от нового жилья взамен утраченного переселенцы ещё не получили, отметила женщина.