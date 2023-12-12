Экологическая ситуация в Норильске улучшилась в результате запуска «Серной программы»

Немаловажным фактором является то, что «Норникель» ведет работу в Красноярском крае сразу по нескольким экологическим направлениям. Вследствие закрытия старого завода по производству никеля в 2016 году в регионе снизился уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Производство продукции при этом было сохранено — ее выпуск перераспределили на другие площадки, расположенные за пределами города. Таким образом, объемы загрязнения воздуха в самом Норильске снизились на 30%.