Экологическая ситуация в Норильске улучшилась в результате запуска «Серной программы»

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Встреча состоялась в формате видеоконференции. На вопрос об экологической ситуации в городе, который президент задал одной из жительниц Норильска, горожанка ответила, что все хорошо.
Как сообщает ТАСС, глава государства заявил, что норильские предприятия действительно начали активнее инвестировать в воздухоочистительное оборудование. Поэтому показатели экологии в городе несколько улучшились. «Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается», — отметил он.
Немаловажным фактором является то, что «Норникель» ведет работу в Красноярском крае сразу по нескольким экологическим направлениям. Вследствие закрытия старого завода по производству никеля в 2016 году в регионе снизился уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Производство продукции при этом было сохранено — ее выпуск перераспределили на другие площадки, расположенные за пределами города. Таким образом, объемы загрязнения воздуха в самом Норильске снизились на 30%.
Кроме того, на территории региона уже действует инновационный экопроект, получивший название «Серная программа». Его суть заключается в применении нового метода, при котором воздух очищается за счет улавливания диоксида серы с последующей переработкой его в серную кислоту. При помощи известняка кислоту нейтрализуют, получая на выходе гипс — абсолютно безопасное вещество, нейтральное с точки зрения экологии. «Серная программа» входит в федеральный экологический проект «Чистый воздух».
«Серная программа» начала действовать в Норильске на Надеждинском металлургическом заводе осенью этого года. В результате этого в текущем году удалось снизить вредные выбросы в атмосферу на 20%. В 2024 году планируется снижение загрязнения воздуха на 45%.
Согласно заявлению гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина, проект, способствующий улучшению экологии в Красноярском крае, не был приостановлен даже после введения антироссийских санкций.