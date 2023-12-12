Белгородцы высказались о «золотых» ценах на яйца и куриное мясо

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
К губернатору обратилась белгородка с вопросом о стоимости яиц: «У нас в Белгородской области птичники на каждом шагу, почему яйца и куриное мясо такое „золотое“ по цене?»
Губернатор ответил, что на ярмарках в регионе самые низкие цены на яйца — 64-65 рублей.
Большие очереди показывают, что это реальные, а не «показушные» мероприятия. Куриное мясо, тушка, стоит 180 рублей. В каждом магазине мы не можем такую цену сделать, потому что есть объективные факторы, влияющие на цену. Но в нашей Белгородской области есть возможность купить продукты по доступной цене.
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что ярмарки в области планируют проводить до апреля.