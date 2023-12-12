Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:23

Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Белгородцы высказались о «золотых» ценах на яйца и куриное мясо

Белгородцы высказались о «золотых» ценах на яйца и куриное мясо

12 декабря 2023, 19:23
Фото: 1MI
На жалобу ответил губернатор во время прямого эфира. Вячеслав Гладков подчеркнул, что на ярмарках в области самые низкие цены на эти товары.

К губернатору обратилась белгородка с вопросом о стоимости яиц: «У нас в Белгородской области птичники на каждом шагу, почему яйца и куриное мясо такое „золотое“ по цене?»

Губернатор ответил, что на ярмарках в регионе самые низкие цены на яйца — 64-65 рублей.

Большие очереди показывают, что это реальные, а не «показушные» мероприятия. Куриное мясо, тушка, стоит 180 рублей. В каждом магазине мы не можем такую цену сделать, потому что есть объективные факторы, влияющие на цену. Но в нашей Белгородской области есть возможность купить продукты по доступной цене.
Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что ярмарки в области планируют проводить до апреля.

Читайте также:
Проблему с яйцами белгородцам поможет решить ТурцияХватит всем до апреля: замгубернатора сделала важное заявление о яйцах«Зато культурно, без драк». В Сети обсуждают огромные очереди за яйцами в Белгороде
#Общество#Белгородская область#Ярмарка#Яйца#Цены#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Куриное мясо
Подпишитесь
Дороже, но экономически обоснованно? «Газпром» объяснил цены на ТО в Белгороде
Сегодня, 10:38
«Развод» на 10 миллионов и встречи в бане: за что осудили двух юристов в Белгороде?
Сегодня, 08:57
Надоело чушпаном быть: повлиял ли выход сериала «Слово пацана» на белгородских детей?
Сегодня, 13:39
Маски и фильтры: пустят ли родителей на новогодние утренники в детсады и школы
Сегодня, 08:18
«Купить женские к…»: интригующая вкладка попала в документы УКС Белгорода
Сегодня, 13:30
Уничтожить 166 кг мяса: БУКЭП наказали после отравления студентов
Сегодня, 12:42