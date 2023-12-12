Белгородцев будят громкие звуки, а заммэра по ЖКХ переходит на другую работу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ранним утром вторника, 12 декабря, многие белгородцы проснулись из-за громких звуков. Взрывы прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, над Бессоновкой в Белгородском районе сбили воздушную цель. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ выпустили по региону ракету «Точка-У».
По известным данным, обошлось без повреждений и без пострадавших среди мирных жителей.
Отметим, что за 11 декабря территорию Белгородской области со стороны Украины атаковали более 20 раз. Под огнём оказались населённые пункты в Белгородском и Краснояружском районах, в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Последствий нет.
Сегодня стало известно, что заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов уволился с должности. В мэрии заявили, что чиновник переходит на другое место работы.
Место Лоскутова в городской администрации займёт Василий Голиков. Вместо Голикова заммэра по строительству будет работать Дмитрий Дунайцев. Тот ранее занимал должность главы департамента строительства и архитектуры.
Напомним, что с апреля 2022 года Александр Лоскутов занимал должность врио главы Евпатории. В апреле этого года чиновник занял должность замглавы по ЖКХ в мэрии Белгорода.
В Белгороде введена в эксплуатацию четвёртая очередь домов микрорайона Новая жизнь, но горожанам пока не будут выдавать долгожданные ключи от квартир.
Дело в том, что для передачи жилья белгородцам предстоит пройти несколько этапов. В их число входит постановка квартир на кадастровый учёт, регистрация прав собственности на жильё через жилищно-накопительный кооператив «Новая жизнь» и приёмка квартир сотрудниками ЖНК.
Однако и это ещё не всё. Квартиры затем передадут пайщикам в пользование и подписание договора передачи жилья с последующей регистрацией перехода права собственности за пайщиком.
Добавим, что застройщик уже неоднократно переносил сроки сдачи квартир. Сначала ключи обещали выдать 1 сентября, затем — в ноябре, но их пока не выдали и в декабре.
Кроме этого, белгородцев не устроило, что их двор не предусматривает наличие парковок.