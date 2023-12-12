Белгородская область стала частью пилотного проекта по внедрению электромобилей

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Правительство РФ опубликовало распоряжение, в котором утверждаются изменения территорий и дорог федерального значения для создания инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года включительно. Со следующего года к пилотному проекту присоединяются ещё 26 регионов, включая Белгородскую область.
Пилотный проект создан в 2022 году. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено «дорожной картой». Исходя из утверждённых планов развития, к 2030 году должно увеличиться количество выпускаемых отечественных электромобилей на не менее чем 10%. Помимо этого, через шесть лет в стране должно быть не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых 28 тыс. — быстрые зарядные станции.
Помимо Белгородской, в этом году в список вошли Амурская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, а также Забайкалье и Камчатка. Всего в эксперименте примут участие 67 российских регионов.