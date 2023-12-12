Белгородская область стала частью пилотного проекта по внедрению электромобилей

Пилотный проект создан в 2022 году. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено «дорожной картой». Исходя из утверждённых планов развития, к 2030 году должно увеличиться количество выпускаемых отечественных электромобилей на не менее чем 10%. Помимо этого, через шесть лет в стране должно быть не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых 28 тыс. — быстрые зарядные станции.