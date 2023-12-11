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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Проверка

Ждали до 40 минут на морозе: перевозчика в Белгороде проверили после жалоб

11 декабря 2023, 14:45
Фото: группа ВК «Организатор Пассажирских Перевозок БО»
Проверка

Нарушения на двух маршрутах зафиксировали при проверке в Белгороде

Об обнаружении нарушений сообщили в официальной группе Организатора пассажирских перевозок. Ранее на маршрут №45 жаловались жители микрорайона Новый. Они утверждали, что автобус приезжает не на все утренние рейсы, а ждать его приходится до 40 минут на морозе.
Сюжет
Автобус

Белгородцы продолжают жаловаться на общественный транспорт. В этот раз жительница попросила разобраться в ситуации с утренними рейсами автобуса №45, которые уже на протяжении двух недель приезжают выборочно. По её словам, разрывы во времени прибытия маршрута могут достигать 40 минут.

«Вызываю такси вынужденно. Знаете, сколько стоит такси из микрорайона Новый? Кто будет оплачивать мне всё это? Хотелось бы обойтись без причинения вреда человеческому здоровью и благополучию, пусть автобус приходит вовремя», — попросила белгородка.

На обращение ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. Он сообщил, что при подтверждении нарушений на перевозчика наложат штрафные санкции.

Сегодня, 11 декабря, в официальной группе Организатора пассажирских перевозок сообщили о проведённой проверке по соблюдению автобусами расписания рейсов. Оказалось, что нарушения выявили на маршрутах №45 «Аэропорт — микрорайон Новый» и №42 «Улица Чичерина — улица Садовая».

После проверок специалисты составили четыре протокола досмотра и пять актов за несоблюдение условий госконтракта.

Автобус №45Автобус №45
Автобус №45Автобус №45
Автобус №45
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#Белгородская область#Нарушения#Автобус#Рейс#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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