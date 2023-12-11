Ждали до 40 минут на морозе: перевозчика в Белгороде проверили после жалоб

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Белгородцы продолжают жаловаться на общественный транспорт. В этот раз жительница попросила разобраться в ситуации с утренними рейсами автобуса №45, которые уже на протяжении двух недель приезжают выборочно. По её словам, разрывы во времени прибытия маршрута могут достигать 40 минут.
«Вызываю такси вынужденно. Знаете, сколько стоит такси из микрорайона Новый? Кто будет оплачивать мне всё это? Хотелось бы обойтись без причинения вреда человеческому здоровью и благополучию, пусть автобус приходит вовремя», — попросила белгородка.
На обращение ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. Он сообщил, что при подтверждении нарушений на перевозчика наложат штрафные санкции.
Сегодня, 11 декабря, в официальной группе Организатора пассажирских перевозок сообщили о проведённой проверке по соблюдению автобусами расписания рейсов. Оказалось, что нарушения выявили на маршрутах №45 «Аэропорт — микрорайон Новый» и №42 «Улица Чичерина — улица Садовая».
После проверок специалисты составили четыре протокола досмотра и пять актов за несоблюдение условий госконтракта.