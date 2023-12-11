Ждали до 40 минут на морозе: перевозчика в Белгороде проверили после жалоб

Белгородцы продолжают жаловаться на общественный транспорт. В этот раз жительница попросила разобраться в ситуации с утренними рейсами автобуса №45, которые уже на протяжении двух недель приезжают выборочно. По её словам, разрывы во времени прибытия маршрута могут достигать 40 минут.