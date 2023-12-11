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Published Сегодня, 13:54

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Кладбище

В Белгороде уточнят список получателей выплаты на «достойное погребение»

11 декабря 2023, 13:54
Фото: 1MI
Кладбище

Горсовет Белгорода обсудит проект решения о мерах соцподдержки

Речь идёт о выплате в 150 тыс. рублей. Такую меру поддержки уже вводили. Судя по документу горсовета, предлагается уточнить список получателей единовременной выплаты.

Горсовет Белгорода опубликовал проект решения об установлении мер социальной поддержки. Согласно документу, предлагается ввести единовременную выплату в 150 тыс. рублей для «организации достойного погребения».

Эту меру поддержки, судя по проекту, смогут получить семьи военных, проходивших службу в войсках нацгвардии, принимавших участие в спецоперации, погибших после ранения, а также умерших при выполнении задач по воинской службе в ходе СВО. Действие этого пункта документа может быть актуализировано на правоотношения, возникшие с 26 октября.

Аналогичная выплата в 150 тыс. рублей положена родным тех, кто погиб в Белгороде в результате происшествий, связанных с СВО. При отсутствии лиц, готовых взять на себя вопросы погребения, мэрии предлагается заняться организацией похорон. В этом случае мера поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

В октябре мэрия Белгорода выпускала документ о единовременной выплате в 150 тыс. рублей на «достойное погребение». Однако в данном постановлении речь шла только о семьях тех, чьи родные погибли в результате событий, связанных с СВО. Уточнялось, что на выплату могут рассчитывать муж/жена погибшего, или его совершеннолетний ребёнок, или его родитель. Основное требование — регистрация умершего по месту жительства в Белгороде.

Такую же выплату вводили и в ноябре 2022 года. Она полагалась семьям погибших военных.

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