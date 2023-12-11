В Белгороде уточнят список получателей выплаты на «достойное погребение»

В октябре мэрия Белгорода выпускала документ о единовременной выплате в 150 тыс. рублей на «достойное погребение». Однако в данном постановлении речь шла только о семьях тех, чьи родные погибли в результате событий, связанных с СВО. Уточнялось, что на выплату могут рассчитывать муж/жена погибшего, или его совершеннолетний ребёнок, или его родитель. Основное требование — регистрация умершего по месту жительства в Белгороде.