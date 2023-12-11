В Белгороде уточнят список получателей выплаты на «достойное погребение»

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Горсовет Белгорода опубликовал проект решения об установлении мер социальной поддержки. Согласно документу, предлагается ввести единовременную выплату в 150 тыс. рублей для «организации достойного погребения».
Эту меру поддержки, судя по проекту, смогут получить семьи военных, проходивших службу в войсках нацгвардии, принимавших участие в спецоперации, погибших после ранения, а также умерших при выполнении задач по воинской службе в ходе СВО. Действие этого пункта документа может быть актуализировано на правоотношения, возникшие с 26 октября.
Аналогичная выплата в 150 тыс. рублей положена родным тех, кто погиб в Белгороде в результате происшествий, связанных с СВО. При отсутствии лиц, готовых взять на себя вопросы погребения, мэрии предлагается заняться организацией похорон. В этом случае мера поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.
В октябре мэрия Белгорода выпускала документ о единовременной выплате в 150 тыс. рублей на «достойное погребение». Однако в данном постановлении речь шла только о семьях тех, чьи родные погибли в результате событий, связанных с СВО. Уточнялось, что на выплату могут рассчитывать муж/жена погибшего, или его совершеннолетний ребёнок, или его родитель. Основное требование — регистрация умершего по месту жительства в Белгороде.
Такую же выплату вводили и в ноябре 2022 года. Она полагалась семьям погибших военных.