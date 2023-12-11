В Белгороде предотвратили трагедию на улице Щорса

Капитан полиции не растерялся и постарался поговорить с жителем, отговорить его от задуманного. Горожанин сопротивлялся, и тогда сотрудник правоохранительных органов подошёл ближе, обхватил мужчину и начал звать на помощь прохожего. Совместными усилиями они сумели перетащить белгородца через перила на пешеходную зону.