В Белгороде предотвратили трагедию на улице Щорса

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Сотрудник Госавтоинспекции спас белгородца от необдуманного поступка. Старший инспектор дорожно-патрульной службы Дмитрий Соловьёв увидел стоявшего за перилами автомобильного моста мужчину.
Капитан полиции не растерялся и постарался поговорить с жителем, отговорить его от задуманного. Горожанин сопротивлялся, и тогда сотрудник правоохранительных органов подошёл ближе, обхватил мужчину и начал звать на помощь прохожего. Совместными усилиями они сумели перетащить белгородца через перила на пешеходную зону.
После спасения Дмитрий Соловьёв сообщил о случившемся в дежурную часть полиции. Рядом с 56-летним мужчиной капитан полиции пробыл до прибытия полиции и бригады скорой помощи.