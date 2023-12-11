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Published Сегодня, 06:55

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Мост

В Белгороде предотвратили трагедию на улице Щорса

11 декабря 2023, 06:55
Фото: 1MI
Мост

Полицейский спас белгородца от падения с моста

Инцидент произошёл на одном из автомобильных мостов в Белгороде. Житель стоял за перилами, его заметил сотрудник полиции. В свой выходной день полицейский решил спасти мужчину, сообщили в УГИБДД по Белгородской области

Сотрудник Госавтоинспекции спас белгородца от необдуманного поступка. Старший инспектор дорожно-патрульной службы Дмитрий Соловьёв увидел стоявшего за перилами автомобильного моста мужчину.

Капитан полиции не растерялся и постарался поговорить с жителем, отговорить его от задуманного. Горожанин сопротивлялся, и тогда сотрудник правоохранительных органов подошёл ближе, обхватил мужчину и начал звать на помощь прохожего. Совместными усилиями они сумели перетащить белгородца через перила на пешеходную зону.

После спасения Дмитрий Соловьёв сообщил о случившемся в дежурную часть полиции. Рядом с 56-летним мужчиной капитан полиции пробыл до прибытия полиции и бригады скорой помощи.

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