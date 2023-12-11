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Профессор из Москвы высказался о белгородских плакатах о семейных ценностях

Такого нигде не видел: профессор — о белгородских плакатах о семейных ценностях

11 декабря 2023, 15:01
Фото: Midjourney

Профессор из Москвы высказался о белгородских плакатах о семейных ценностях

Своим мнением поделился доктор медицинских наук, заместитель директора Научного центра психического здоровья по развитию и инновационной деятельности, руководитель отдела юношеской психиатрии Василий Каледа. Он выступил на пленарном заседании XXI Иоасафовских чтений.

В ходе выступления Каледа поблагодарил организаторов мероприятии за то, что они уделили особое внимание проблеме молодёжи. А ещё он высказал своё мнение о плакатах с семейными ценностями, которые размещены в Белгородской области.

Я очень много путешествовал по России, и некоторое время назад, проезжая через Белгородскую область, я обратил внимание, как много в регионе плакатов, которые пропагандируют традиционные семейные ценности. Нигде в других регионах России, ни на юге, ни на севере, ни на востоке подобного ничего не видел. Ваш регион особый, вам есть чем гордиться.
Василий Каледа

Напомним, ранее на стенде прохоровского «Сада любви» нашли след критикуемого религиозного объединения анастасийцев.

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#Белгородская область#Инновации#Развитие#Профессор#Белгород#Кристина Семенчук#Мнение#Семейные ценности#XXI Иоасафовские чтения
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