Такого нигде не видел: профессор — о белгородских плакатах о семейных ценностях

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:04
В ходе выступления Каледа поблагодарил организаторов мероприятии за то, что они уделили особое внимание проблеме молодёжи. А ещё он высказал своё мнение о плакатах с семейными ценностями, которые размещены в Белгородской области.
Я очень много путешествовал по России, и некоторое время назад, проезжая через Белгородскую область, я обратил внимание, как много в регионе плакатов, которые пропагандируют традиционные семейные ценности. Нигде в других регионах России, ни на юге, ни на севере, ни на востоке подобного ничего не видел. Ваш регион особый, вам есть чем гордиться.
Василий Каледа
Напомним, ранее на стенде прохоровского «Сада любви» нашли след критикуемого религиозного объединения анастасийцев.