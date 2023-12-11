Протез не помеха: белгородец с одной ногой победил в чемпионате по бодибилдингу

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Как сообщили в группе «Белгород — это интересно», 36-летний Василий Химинец стал победителем в категории Unique Men’s Bodybuilding. Соревнования прошли в Москве.
Это были невероятный опыт и история преодоления барьеров как физических, так и психологических, это тяжёлые шесть месяцев пахоты и жёсткой дисциплины!
Василий Химинец, чемпион по бодибилдингу
Мужчина с рождения болеет первичным иммунодефицитом. Такой диагноз заставляет иммунную систему работать неправильно, из-за чего даже простуда может перерасти в тяжёлую болезнь.
А пять лет назад белгородец из-за болезни потерял правую ногу. Однако это, утверждает чемпион, его не сломило. В настоящий момент белгородец работает фитнес-тренером и учителем физкультуры.
Напомним, что в апреле в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Победителями стали сразу четверо белгородцев: Алина и Алексей Исаевы, Екатерина Коробцова и Сергей Алиев.