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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Белгородец Василий Химинец

Протез не помеха: белгородец с одной ногой победил в чемпионате по бодибилдингу

11 декабря 2023, 13:52
Фото: группа ВК «Белгород — это интересно»
Белгородец Василий Химинец

Белгородец с протезом вместо ноги стал чемпионом по бодибилдингу

Соревнования прошли в Москве. Белгородец Василий Химинец потерял ногу пять лет назад. К участию в чемпионате по бодибилдингу он готовился шесть месяцев. Его признали лучшим в категории Unique Men’s Bodybuilding.

Как сообщили в группе «Белгород — это интересно», 36-летний Василий Химинец стал победителем в категории Unique Men’s Bodybuilding. Соревнования прошли в Москве.

Это были невероятный опыт и история преодоления барьеров как физических, так и психологических, это тяжёлые шесть месяцев пахоты и жёсткой дисциплины!
Василий Химинец, чемпион по бодибилдингу

Мужчина с рождения болеет первичным иммунодефицитом. Такой диагноз заставляет иммунную систему работать неправильно, из-за чего даже простуда может перерасти в тяжёлую болезнь.

А пять лет назад белгородец из-за болезни потерял правую ногу. Однако это, утверждает чемпион, его не сломило. В настоящий момент белгородец работает фитнес-тренером и учителем физкультуры.

Напомним, что в апреле в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Победителями стали сразу четверо белгородцев: Алина и Алексей Исаевы, Екатерина Коробцова и Сергей Алиев.

Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий ХиминецБелгородец Василий Химинец
Белгородец Василий Химинец
Фото: группа ВК "Белгород - это интересно"
Белгородцы стали победителями чемпионата по бодибилдингу и фитнесу в Санкт-Петербурге
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