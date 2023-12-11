Пермская ЦБК самостоятельно готовит кадры еще со школьной скамьи

На протяжении двух лет в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». Наставники из числа сотрудников ПЦБК принимают участие в образовательном процессе в системе дополнительного образования детей. Именно они стараются ориентировать школьников на работу на комбинате. Помимо мастер-классов и экскурсий на производство, дети изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В нынешнем году более 70 выпускников школы приняли решение поступить в учреждения среднего профессионального образования на специальности, востребованные на ПЦБК, пишет properm.ru.