Пермская ЦБК самостоятельно готовит кадры еще со школьной скамьи

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
О сложной ситуации с кадрами в целлюлозно-бумажном производстве рассказал председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко. По его словам, для решения этого вопроса в Пермском крае компания одновременно реализует ряд стратегий. Одна из них заключается в подготовке кадров со школьной скамьи.
На протяжении двух лет в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». Наставники из числа сотрудников ПЦБК принимают участие в образовательном процессе в системе дополнительного образования детей. Именно они стараются ориентировать школьников на работу на комбинате. Помимо мастер-классов и экскурсий на производство, дети изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В нынешнем году более 70 выпускников школы приняли решение поступить в учреждения среднего профессионального образования на специальности, востребованные на ПЦБК, пишет properm.ru.
Более того, для студентов вузов и ссузов предприятие организуют квест «Бумажные игры» и конкурсы профмастерства, чтобы они лучше узнали о цифровом производстве предприятия и об экономике замкнутого цикла.
«Квалифицированные кадры для предприятия мы готовим сами. Совершенно спокойно нужно относиться к тому, что вложения в 10 человек могут дать только одного сотрудника. А в будущем, конечно, будут нужны мастера, которые владеют сразу несколькими специальностями», — сказал Бойченко.
Отметим, что Пермская ЦБК также организует мероприятия по подготовке персонала и развитию корпоративной культуры, а также осуществляет социальные программы внутри предприятия. У сотрудников есть возможность получить допобразование и повысить квалификацию. Соответственно, растет и зарплата.
На производстве школьники, студенты, а также сами работники предприятия включаются в работу производственно-образовательного кластера. Среди наиболее ярких проектов — приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», в котором находятся базовые курсы для работы на комбинате. Все новые сотрудники предприятия обязаны пройти обучение и сдать тесты в онлайн-формате. На одном курсе порой бывает до сотни человек.
Еще одним новшеством ПЦБК является проектный офис. Команды молодых инженеров работают над крупными и локальными проектами по совершенствованию производства. Далее каждый для себя выбирает отдельное направление: одни занимают руководящие должности, другие остаются работать в цехах.