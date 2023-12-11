«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
11 декабря Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с писателем Дмитрием Быковым*. Пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и задали собеседнику несколько вопросов.
Один из них касался ударов ВСУ по Белгороду, Крыму и Москве.
«Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как нет претензий к Израилю насчёт Газы», — ответил пранкерам собеседник.
Напомним, что в октябре 2022 года Вован и Лексус под именем американского чиновника позвонили министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. В ходе разговора украинский политик признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде, хотя президент Владимир Зеленский тогда утверждал, что Украина к ним не имеет никакого отношения.
*Писатель, публицист, литературный критик, радио- и телеведущий Дмитрий Быков признан в РФ иностранным агентом. Минюст внёс его в соответствующий реестр в июле 2022 года.