«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород

Напомним, что в октябре 2022 года Вован и Лексус под именем американского чиновника позвонили министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. В ходе разговора украинский политик признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде, хотя президент Владимир Зеленский тогда утверждал, что Украина к ним не имеет никакого отношения.