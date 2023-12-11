Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Обстрел

«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород

11 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
Обстрел

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Быковым*

Вован и Лексус при телефонном разговоре представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Один из вопросов, который они задали собеседнику, касался ударов ВСУ по Белгороду. Запись пранкеры опубликовали в своём Telegram-канале.

11 декабря Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с писателем Дмитрием Быковым*. Пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и задали собеседнику несколько вопросов.

Один из них касался ударов ВСУ по Белгороду, Крыму и Москве.

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как нет претензий к Израилю насчёт Газы», — ответил пранкерам собеседник.

Напомним, что в октябре 2022 года Вован и Лексус под именем американского чиновника позвонили министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. В ходе разговора украинский политик признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде, хотя президент Владимир Зеленский тогда утверждал, что Украина к ним не имеет никакого отношения.

*Писатель, публицист, литературный критик, радио- и телеведущий Дмитрий Быков признан в РФ иностранным агентом. Минюст внёс его в соответствующий реестр в июле 2022 года.

Глава МИД Украины признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Пранкеры Вован и Лексус предложили Джоан Роулинг изменить шрам у Гарри ПоттераЧулпан Хаматова стала жертвой пранкеров Вована и ЛексусаПранкеры Вован и Лексус продадут книгу, чтобы помочь паллиативному центру в Белгороде
#Общество#Москва#Крым#Инна Рогова#Белгород#Дмитрий Быков#Пранкеры#Пранкеры Вован и Лексус#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55