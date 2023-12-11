Милёхин: «За нарушениями при сдаче экзаменов школьниками стоят взрослые»

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Милёхин выступил на пленарном заседании XXI Иоасафовских чтений. Он рассказал, что Белгородская область по рейтингу службы по надзору и контролю в сфере образования оказалась на первом месте. В 2019 году регион был на 63-м месте.
Наивысшая цифра говорит о том, что педагоги Белгородской области честно готовят детей к будущей жизни. Это говорит о том, что мы всё делаем честно.
Андрей Милёхин
При этом чиновник отметил, что за нарушениями в области государственной итоговой аттестации всегда стоят взрослые.
Именно они на это толкают детей, именно они формируют первые неверные мотивы для того, чтобы нечестно представить результаты своего ученического труда.
Андрей Милёхин
Напомним, ранее стало известно, что если школьник найдёт в аттестате ошибку или опечатку, он может подать заявление об исправлении документа онлайн. После получения заявления школа должна обработать его в кратчайшие сроки и отправить обратно исправленную версию документа об образовании.