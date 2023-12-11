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Власти озвучили аутсайдеров по ответам на обращения белгородцев

Кто стал аутсайдерами по ответам на обращения белгородцев?

11 декабря 2023, 07:13

Власти озвучили аутсайдеров по ответам на обращения белгородцев

В ходе оперсовещания начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций Татьяна Ковалюк представила анализ удовлетворённости рассмотрения вопросов, поступивших на прямую линию главы региона. Она назвала аутсайдеров как среди органов говласти, так и среди муниципалитетов.

Как отметила Ковалюк, прямая линия состоялась 2 ноября и была проанализирована в сравнении с прямыми линиями начиная с 2021 года. По итогам стало известно, что средний балл оценок в течение трёх лет не поднимается выше 3,8 по исполнительным органам власти и 3,5 по муниципалитетам.

50% органов исполнительной власти снизили баллы в сравнении с прошлой прямой линией. Снижение связано с сезонностью, некачественным ремонтом, нечищеными дорогами и отсутствием интернета у школьников.

Всего итоги ноябрьской линии оценили 70% заявителей. По органам госвласти в самом низу три ведомства: министерство экономического развития и промышленности области, управление государственной охраны объектов культурного наследия и министерство ЖКХ.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

По муниципалитетам восемь снизили свои показатели. Среди них Грайворонский, Шебекинский, Старооскольский горокруга, Борисовский и Чернянский районы.

Ковалюк отметила, что очень настораживает резкое падение в Прохоровском районе — почти с 5 баллов до 2,3. Из 12 граждан девять поставили самые низкие оценки.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
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