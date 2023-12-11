Кто стал аутсайдерами по ответам на обращения белгородцев?

Как отметила Ковалюк, прямая линия состоялась 2 ноября и была проанализирована в сравнении с прямыми линиями начиная с 2021 года. По итогам стало известно, что средний балл оценок в течение трёх лет не поднимается выше 3,8 по исполнительным органам власти и 3,5 по муниципалитетам.