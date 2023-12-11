Кто стал аутсайдерами по ответам на обращения белгородцев?

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Как отметила Ковалюк, прямая линия состоялась 2 ноября и была проанализирована в сравнении с прямыми линиями начиная с 2021 года. По итогам стало известно, что средний балл оценок в течение трёх лет не поднимается выше 3,8 по исполнительным органам власти и 3,5 по муниципалитетам.
50% органов исполнительной власти снизили баллы в сравнении с прошлой прямой линией. Снижение связано с сезонностью, некачественным ремонтом, нечищеными дорогами и отсутствием интернета у школьников.
Всего итоги ноябрьской линии оценили 70% заявителей. По органам госвласти в самом низу три ведомства: министерство экономического развития и промышленности области, управление государственной охраны объектов культурного наследия и министерство ЖКХ.
По муниципалитетам восемь снизили свои показатели. Среди них Грайворонский, Шебекинский, Старооскольский горокруга, Борисовский и Чернянский районы.
Ковалюк отметила, что очень настораживает резкое падение в Прохоровском районе — почти с 5 баллов до 2,3. Из 12 граждан девять поставили самые низкие оценки.