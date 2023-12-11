И снова потери: футбольный клуб «Салют» покинул ещё один белгородец

Posted 11 декабря 2023, 12:09
Published 11 декабря 2023, 12:09
Modified 11 декабря 2023, 12:11
Updated 11 декабря 2023, 12:11
Футбольный клуб «Салют» покинул полузащитник Григорий Сошников. В официальной группе клуба сообщили, что контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон.
Сошников пришёл в клуб в феврале 2022 года. За «Салют» он сыграл 32 матча.
Григорий Сошников стал седьмым, кто покинул футбольный клуб в этом сезоне. Первыми ушли вратарь Кирилл Кашеутов, защитники Никита Жёлтиков и Илья Елисеев, полузащитники Рустам Шабанов и Олег Долгалёв, а также нападающий Тимур Галимзянов.
В конце ноября «Салют» заключил договоры с тремя новыми игроками. Ими стали 16-летние игроки спортивной школы олимпийского резерва №1. Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев родились в Белгородской области.