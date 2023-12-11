И снова потери: футбольный клуб «Салют» покинул ещё один белгородец

Из белгородского ФК «Салют» ушёл игрок

Сюжет Футбол

В этом сезоне уже седьмой игрок покинул футбольный клуб «Салют». Ушёл Григорий Сошников, который успел сыграть за белгородскую команду 32 матча. Сообщается, что контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.