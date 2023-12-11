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Posted 11 декабря 2023, 12:09

Published 11 декабря 2023, 12:09

Modified 11 декабря 2023, 12:11

Updated 11 декабря 2023, 12:11

Футбол

И снова потери: футбольный клуб «Салют» покинул ещё один белгородец

11 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI. Футбол

Из белгородского ФК «Салют» ушёл игрок

Сюжет
Футбол
В этом сезоне уже седьмой игрок покинул футбольный клуб «Салют». Ушёл Григорий Сошников, который успел сыграть за белгородскую команду 32 матча. Сообщается, что контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

Футбольный клуб «Салют» покинул полузащитник Григорий Сошников. В официальной группе клуба сообщили, что контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон.

Сошников пришёл в клуб в феврале 2022 года. За «Салют» он сыграл 32 матча.

Григорий Сошников стал седьмым, кто покинул футбольный клуб в этом сезоне. Первыми ушли вратарь Кирилл Кашеутов, защитники Никита Жёлтиков и Илья Елисеев, полузащитники Рустам Шабанов и Олег Долгалёв, а также нападающий Тимур Галимзянов.

В конце ноября «Салют» заключил договоры с тремя новыми игроками. Ими стали 16-летние игроки спортивной школы олимпийского резерва №1. Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев родились в Белгородской области.

После потерь белгородский «Салют» пополнился тремя 16-летними футболистами
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