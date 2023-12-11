Есть воронежская говядина, ставропольский хлеб, а белгородского нет: как исправить?

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По словам Гладкова, фермерской продукции в области не хватает, поэтому крайне необходимо увеличить количество образовательных программ в этом направлении.
Заинтересованность производителя в фермерской продукции простая — когда ты получаешь сертификат, ты выходишь на другой уровень рентабельности в отношении своей продукции. Есть отдельные федеральные сети, которые ищут эту продукцию. Нашей продукции в этом направлении мало. Незаслуженно.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор отметил, что желание у людей получить новую компетенцию в этом направлении есть.
Исходя из этого, мне кажется, что мы не отвечаем на запрос населения при предоставлении образовательных программ.
Вячеслав Гладков
Глава региона предложил развернуть эту работу на базе аграрного университета.
Но нужно изучить запрос фермеров, что они хотят получить, какую информацию. Отработать информацию и выйти с проектом развития, который позволил бы начать позиционировать регион, где производят вкусную и полезную еду.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что регион производит много еды, но сказать о том, что Белгородская область имеет позиционирование отдельных брендов, нельзя.
Есть вологодское мясо, есть воронежская говядина, есть ставропольский хлеб. Я считаю, что у нас в этом присутствует недоработка. Давайте начнём с фермеров.
Вячеслав Гладков