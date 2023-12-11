Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Для продвижения белгородских продуктовых брендов фермеров будут обучать

Есть воронежская говядина, ставропольский хлеб, а белгородского нет: как исправить?

11 декабря 2023, 12:00
Фото: Midjourney

Для продвижения белгородских продуктовых брендов фермеров будут обучать

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в области мало фермерской продукции. Он предложил ввести образовательные программы для фермеров на базе аграрного университета.

По словам Гладкова, фермерской продукции в области не хватает, поэтому крайне необходимо увеличить количество образовательных программ в этом направлении.

Заинтересованность производителя в фермерской продукции простая — когда ты получаешь сертификат, ты выходишь на другой уровень рентабельности в отношении своей продукции. Есть отдельные федеральные сети, которые ищут эту продукцию. Нашей продукции в этом направлении мало. Незаслуженно.
Вячеслав Гладков

При этом губернатор отметил, что желание у людей получить новую компетенцию в этом направлении есть.

Исходя из этого, мне кажется, что мы не отвечаем на запрос населения при предоставлении образовательных программ.
Вячеслав Гладков

Глава региона предложил развернуть эту работу на базе аграрного университета.

Но нужно изучить запрос фермеров, что они хотят получить, какую информацию. Отработать информацию и выйти с проектом развития, который позволил бы начать позиционировать регион, где производят вкусную и полезную еду.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что регион производит много еды, но сказать о том, что Белгородская область имеет позиционирование отдельных брендов, нельзя.

Есть вологодское мясо, есть воронежская говядина, есть ставропольский хлеб. Я считаю, что у нас в этом присутствует недоработка. Давайте начнём с фермеров.
Вячеслав Гладков
Домик в деревне, или Что такое органическая еда
Узнать подробнее
Читайте также:
Домик в деревне, или Что такое органическая едаДень органической продукции появится в Белгородской области в Великий постВ 2013 году белгородские аграрии внесли в почву почти 9 миллионов тонн органических удобрений
#Белгородская область#Сертификат#Продукция#Информация#Фермеры#Белгород#Кристина Семенчук#Образовательные программы#Рентабельность
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43