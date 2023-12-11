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В 2024 году в Белгородской области изменят подход к работе с мусором

«Едешь, видишь эти разноцветные пакетики»: Гладков высказался о вывозе мусора

11 декабря 2023, 10:00
Фото: 1MI

В 2024 году в Белгородской области изменят подход к работе с мусором

Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что подход к вывозу пакетов с мусором у дорог вызывает неудовлетворение.
Сюжет
Мусор

Как отметил губернатор, Белгородская область — один из самых чистых регионов. Качество работы с ТКО и ТБО — один из основных показателей в этом направлении.

Едешь по дороге, видишь эти разноцветные пакетики с мусором, которые растаскивают потом собаки и птицы. Такой подход не может не вызывать неудовлетворение.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что проблем много, начиная с наличия комплексных подходов к образованию детей в рамках эковоспитания. Ведь единого подхода в этом направлении в регионе нет.

Много нареканий со стороны родителей. Есть общественные организации, которые пытаются развиваться в этом направлении, но нельзя сказать, что они достигли больших успехов. Проблем много.
Вячеслав Гладков

Гладков согласился, что есть сезонность в жалобах, чем больше города, тем больше жалоб, есть транзитные населённые пункты, есть проблемы с полигонами, поэтому 2024 год должен стать годом, когда изменится подход в этом направлении.

В первом квартале 2024 года мы утвердим план работы, стратегию, начало реализации мероприятий по отдельным муниципалитетам.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Мусор#Родители#Птицы#Общественные организации#Собаки#Белгород#Кристина Семенчук#Вывоз мусора#ТКО
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