Доверяй, но проверяй: работу по устранению тления свалки в Шебекино проверят

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Во время оперсовещания губернатор поинтересовался у своего зама Юлии Щедриной, как обстоят дела с тлеющей свалкой в Шебекино.
Все взятые обязательства выполнены. Обращений нет, тление прекращено.
Юлия Щедрина
Несмотря на данный ответ, губернатор поручил провести на текущей неделе контрольные мероприятия.
Выйти на объект, посмотреть визуально объём работ, который должны были провести. Если есть необходимость, привлечь специалистов, которые позволят дать предварительную оценку выполненным работам.
Вячеслав Гладков
Напомним, свалка в Шебекинском округе загорелась 21 мая в результате обстрела. На полигон ТКО попал один из боеприпасов. С тех пор мусор продолжал тлеть.