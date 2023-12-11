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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Шебекино проверят ход работ по устранению тления свалки

Доверяй, но проверяй: работу по устранению тления свалки в Шебекино проверят

11 декабря 2023, 13:32
Фото: 1MI

В Шебекино проверят ход работ по устранению тления свалки

Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что при необходимости к проверке привлекут экспертов.

Во время оперсовещания губернатор поинтересовался у своего зама Юлии Щедриной, как обстоят дела с тлеющей свалкой в Шебекино.

Все взятые обязательства выполнены. Обращений нет, тление прекращено.
Юлия Щедрина

Несмотря на данный ответ, губернатор поручил провести на текущей неделе контрольные мероприятия.

Выйти на объект, посмотреть визуально объём работ, который должны были провести. Если есть необходимость, привлечь специалистов, которые позволят дать предварительную оценку выполненным работам.
Вячеслав Гладков

Напомним, свалка в Шебекинском округе загорелась 21 мая в результате обстрела. На полигон ТКО попал один из боеприпасов. С тех пор мусор продолжал тлеть.

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#Свалка#Шебекино#Проверка#Тушение#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#Полигон ТКО#Тление
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