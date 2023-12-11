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Published Сегодня, 07:22

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Автобусы

Белгородцы смогут получать СМС о выезде дополнительных автобусов во время непогоды

11 декабря 2023, 07:22
Фото: 1MI
Автобусы

В Белгороде хотят отправлять СМС при выходе дополнительных автобусов при снеге

При возникновении неблагоприятных погодных условий в Белгородской области будут курсировать дополнительные автобусы, а жителям предложили отправлять СМС-уведомления о расписании и изменениях в общественном транспорте. Вопрос обсудили на сегодняшнем оперсовещании правительства Белгородской области.

О выезде дополнительных автобусов и их прибытии во время непогоды белгородцы смогут оперативно получать уведомления-СМС.

Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, объяснил, что при возникновении неблагоприятных погодных условий, на территории области будет курсировать дополнительный общественный транспорт. Расписание белгородцы смогут увидеть на сайтах организатора пассажирских перевозок и ЕТК, как и раньше.

Вячеслав Гладков добавил, что информирование граждан о подобных мерах и изменениях возможно проводить с помощью СМС-уведомлений. Вопрос создании необходимого сервиса обсудят на следующем оперсовещании, после обсуждений вопросов и способов реализации.

Также напомним, что В Белгороде по маршруту №28 добавили две остановки. На улице Кутузова установлены два новых остановочных комплекса — «Улица Школьная». Пользоваться ими начали с 7 декабря.

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