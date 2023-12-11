Белгородцы смогут получать СМС о выезде дополнительных автобусов во время непогоды

Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, объяснил, что при возникновении неблагоприятных погодных условий, на территории области будет курсировать дополнительный общественный транспорт. Расписание белгородцы смогут увидеть на сайтах организатора пассажирских перевозок и ЕТК, как и раньше.