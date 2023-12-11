Белгородцы смогут получать СМС о выезде дополнительных автобусов во время непогоды

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
О выезде дополнительных автобусов и их прибытии во время непогоды белгородцы смогут оперативно получать уведомления-СМС.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, объяснил, что при возникновении неблагоприятных погодных условий, на территории области будет курсировать дополнительный общественный транспорт. Расписание белгородцы смогут увидеть на сайтах организатора пассажирских перевозок и ЕТК, как и раньше.
Вячеслав Гладков добавил, что информирование граждан о подобных мерах и изменениях возможно проводить с помощью СМС-уведомлений. Вопрос создании необходимого сервиса обсудят на следующем оперсовещании, после обсуждений вопросов и способов реализации.
Также напомним, что В Белгороде по маршруту №28 добавили две остановки. На улице Кутузова установлены два новых остановочных комплекса — «Улица Школьная». Пользоваться ими начали с 7 декабря.