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Скорая

Белгородцы отравились газом: медики спасли двоих детей, их мать и кошку

11 декабря 2023, 08:10
Фото: 1MI
Скорая

Белгородские медики спасли отравившуюся газом семью

Мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил, что вся его семья без сознания. Приехавшие на место медики обнаружили утечку газа. Шестилетнюю девочку пришлось срочно госпитализировать, остальных членов семьи, включая кошку, привели в сознание в квартире.

Пресс-служба скорой медицинской помощи по Белгородской области сообщила о вызове, который к ним поступил 5 декабря. В 20:13 позвонил мужчина, который сообщил, что всей семье плохо, его жена и дети без сознания. На место направили бригаду скорой помощи.

Через 12 минут медики приехали и поняли, что семья отравилась газом. Без сознания были мать и две девочки — 13 и шести лет.

Врачи вызвали ещё две бригады скорой помощи, одной из них передали малолетнего ребёнка — шестилетняя девочка пострадала больше всех. Мать и старшую дочь врачи привели в чувства, их также госпитализировали.

При выходе из квартиры медики заметили лежащую без сознания на полу кошку. Ей также оказали помощь, после чего та подпрыгнула и сразу же спряталась под кроватью.

В настоящий момент подробности состояния пострадавшей семьи неизвестны.

Участвующие в спасении семьи медикиУчаствующие в спасении семьи медики
Участвующие в спасении семьи медикиУчаствующие в спасении семьи медики
Участвующие в спасении семьи медикиУчаствующие в спасении семьи медики
Участвующие в спасении семьи медики
Фото: группа ВК "Скорая помощь Белгородской области"
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#Белгородская область#Скорая помощь#Семья#Отравление газом#Белгород#Александра Склярова
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