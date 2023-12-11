Белгородцы отравились газом: медики спасли двоих детей, их мать и кошку

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Пресс-служба скорой медицинской помощи по Белгородской области сообщила о вызове, который к ним поступил 5 декабря. В 20:13 позвонил мужчина, который сообщил, что всей семье плохо, его жена и дети без сознания. На место направили бригаду скорой помощи.
Через 12 минут медики приехали и поняли, что семья отравилась газом. Без сознания были мать и две девочки — 13 и шести лет.
Врачи вызвали ещё две бригады скорой помощи, одной из них передали малолетнего ребёнка — шестилетняя девочка пострадала больше всех. Мать и старшую дочь врачи привели в чувства, их также госпитализировали.
При выходе из квартиры медики заметили лежащую без сознания на полу кошку. Ей также оказали помощь, после чего та подпрыгнула и сразу же спряталась под кроватью.
В настоящий момент подробности состояния пострадавшей семьи неизвестны.