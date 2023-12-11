Белгородец одолел немца в боксёрском поединке и стал чемпионом мира

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Бой между уроженцем Белгородской области Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом прошёл на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. Боксёры боролись за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Победу забрал российский боксёр: он победил Леона Харта нокаутом в шестом раунде.
Участники поединка представили новую весовую категорию — до 101,6 кг. Евгений Тищенко стал первым обладателем чемпионского пояса в этом весе.
Отметим, что на счету российского боксёра 13 побед, среди которых восемь — нокаутом, а также одно поражение. В прошлом году Тищенко на турнире RCC Boxing Promotions одолел немца Артура Манна.
В 2014 году белгородец получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы.