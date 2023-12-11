Белгородец одолел немца в боксёрском поединке и стал чемпионом мира

Бой между уроженцем Белгородской области Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом прошёл на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. Боксёры боролись за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Победу забрал российский боксёр: он победил Леона Харта нокаутом в шестом раунде.