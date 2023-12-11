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Бокс

Белгородец одолел немца в боксёрском поединке и стал чемпионом мира

11 декабря 2023, 09:36
Фото: 1MI
Бокс

Тищенко стал чемпионом WBA в новой категории веса

Российский олимпийский чемпион одолел в очередном поединке немца, что позволило ему получить звание чемпиона мира. Об этом сообщил «Интерфакс». Евгений Тищенко — уроженец Белгородской области.

Бой между уроженцем Белгородской области Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом прошёл на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. Боксёры боролись за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Победу забрал российский боксёр: он победил Леона Харта нокаутом в шестом раунде.

Участники поединка представили новую весовую категорию — до 101,6 кг. Евгений Тищенко стал первым обладателем чемпионского пояса в этом весе.

Отметим, что на счету российского боксёра 13 побед, среди которых восемь — нокаутом, а также одно поражение. В прошлом году Тищенко на турнире RCC Boxing Promotions одолел немца Артура Манна.

В 2014 году белгородец получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы.

Белгородский боксёр Евгений Тищенко победил немца Артура Манна
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#Белгородская область#Спорт#Чемпион#Евгений тищенко#Бокс#Белгород#Александра Склярова
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