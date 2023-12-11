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СК

Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика

11 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
СК

416 млн рублей возместили по делу экс-главы белгородского УФНС

Наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц на сумму более 187 млн рублей. Подробности схемы и конкретные суммы глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал в интервью ТАСС.

Имущественный вред в сумме более 416 млн рублей удалось возместить по крупному уголовному делу. Об этом сообщил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Речь идёт о деле против экс-главы УФНС по Белгородской области Сергея Воронина и иных лиц. Сообщается, что наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц на сумму более 187 млн рублей.

Бастрыкин сообщил подробности дела. По его словам, соучастники занимались куплей-продажей недвижимости между подконтрольными им организациями, «умышленно завышая стоимость объектов недвижимости, а также сумму НДС, создавая видимость его переплаты».

Далее в ИФНС по Белгороду передавалась заведомо ложная информация, на основании которой выносились решения о возмещении НДС. В итоге, по подсчётам следствия, причинён ущерб бюджету на сумму почти в 500 млн рублей.

О задержании Сергея Воронина стало известно в начале октября. Сообщалось, что против него возбудили уголовное дело за мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-главу регионального управления Федеральной налоговой службы заключали под стражу до начала декабря — такое решение выносил Басманный районный суд Москвы.

В ФСБ установили причастность Воронина к хищению более 22 млн рублей путём незаконного возмещения НДС.

Воронин руководил региональным УФНС до ноября 2019 года. На момент задержания он был заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод».

«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
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#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Следственный комитет#Сергей Воронин#Инна Рогова#Белгород#Александр бастрыкин#Уфнс
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