Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Имущественный вред в сумме более 416 млн рублей удалось возместить по крупному уголовному делу. Об этом сообщил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Речь идёт о деле против экс-главы УФНС по Белгородской области Сергея Воронина и иных лиц. Сообщается, что наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц на сумму более 187 млн рублей.
Бастрыкин сообщил подробности дела. По его словам, соучастники занимались куплей-продажей недвижимости между подконтрольными им организациями, «умышленно завышая стоимость объектов недвижимости, а также сумму НДС, создавая видимость его переплаты».
Далее в ИФНС по Белгороду передавалась заведомо ложная информация, на основании которой выносились решения о возмещении НДС. В итоге, по подсчётам следствия, причинён ущерб бюджету на сумму почти в 500 млн рублей.
О задержании Сергея Воронина стало известно в начале октября. Сообщалось, что против него возбудили уголовное дело за мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-главу регионального управления Федеральной налоговой службы заключали под стражу до начала декабря — такое решение выносил Басманный районный суд Москвы.
В ФСБ установили причастность Воронина к хищению более 22 млн рублей путём незаконного возмещения НДС.
Воронин руководил региональным УФНС до ноября 2019 года. На момент задержания он был заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод».