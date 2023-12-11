Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика

Имущественный вред в сумме более 416 млн рублей удалось возместить по крупному уголовному делу. Об этом сообщил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Речь идёт о деле против экс-главы УФНС по Белгородской области Сергея Воронина и иных лиц. Сообщается, что наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц на сумму более 187 млн рублей.