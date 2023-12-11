31 студент стал победителем Стипендии «Лучший студент года» Фонда «Поколение»

Posted 11 декабря 2023, 13:27
Published 11 декабря 2023, 13:27
Modified 11 декабря 2023, 13:30
Updated 11 декабря 2023, 13:30
Победители проделали большой путь и, получив поддержку жителей области, смогли стать обладателями почетного звания Лучший студент года. Конкурсантам предстояло удивить своими способностями, целеустремленностью и большой силой воли. Важно было не только заниматься любимым делом, но и не сидеть на месте, а достойно и ярко рассказать о своих достижениях, найти одобрение белгородцев.
Участвовать в конкурсе смогли 133 студента из 33 учебных заведений региона. Стипендия Фонда «Поколение» особенно любима студентами, ведь в ней оцениваются не только результаты учебы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причем, получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках.
Размер стипендии тоже весьма солидный: обладатели первой степени получают двадцать тысяч, а второй степени — пятнадцать тысяч рублей ежемесячно.
Обладателями Первой степени стали: Скворцова Елизавета из Губкинского филиала НИТУ «МИСиС», Михайлов Илья из СТИ НИТУ «МИСиС» им. А. А. Угарова, Куликова Мария из БИЮ МВД России им. И. Д. Путилина, Афанасьева Полина из Старооскольского педагогического колледжа, Шкарбанов Даниил из Белгородского индустриального колледжа, Постовалова Полина из БГИИК, Кулик Виктория из НИУ «БелГУ», Кабзан Николай из НИУ «БелГУ», Барсова Екатерина из БЮИ МВД России им. И. Д. Путилина, Шарипов Афзал из СТИ НИТУ «МИСиС» им. А. А. Угарова, Сосков Иван из Корочанского сельскохозяйственного техникума, Рыженков Артём из НИУ «БелГУ», Колонтаенко Алина из Белгородского правоохранительного колледжа им. В. В. Бурцева, Решетнев Евгений из Медицинского колледжа НИУ «БелГУ», Мошкин Илья из НИУ «БелГУ», Добудько Анастасия из НИУ «БелГУ».
Обладателями второй степени стали: Голубь Анастасия из НИУ «БелГУ», Шамраева Дарья из БГТУ им. В. Г. Шухова, Колесникова Анастасия из БИЮ МВД России им. И. Д. Путилина, Хавелова Елизавета из БГТУ им. В. Г. Шухова, Горбачёва Александра из Валуйского колледжа, Мазурина Ева из Белгородского техникума промышленности и сферы услуг, Мараховская Анастасия из СОФ НИУ «БелГУ», Карпикова Анастасия из Старооскольского медицинского колледжа, Коробкина Евгения из БГТУ им. В. Г. Шухова, Сальникова Екатерина из СОФ НИУ «БелГУ», Андина Виктория из Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина, Колосова Полина из Белгородского педагогического колледжа, Юнг Анастасия из БГТУ им. В. Г. Шухова, Новикова Лилия из Медицинского колледжа НИУ «БелГУ», Острикова Юлия из НИУ «БелГУ».
За период существования Стипендии более 109 миллионов рублей было направлено Фондом «Поколение» Андрея Скоча на поддержку талантливых студентов. Как признают сами студенты, для работодателя диплом Фонда «Поколение» «Лучший студент года» — это большой плюс при трудоустройстве.
По традиции, торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей приурочат к окончанию сессии и празднованию Дня студента.