31 студент стал победителем Стипендии «Лучший студент года» Фонда «Поколение»

Обладателями второй степени стали: Голубь Анастасия из НИУ «БелГУ», Шамраева Дарья из БГТУ им. В. Г. Шухова, Колесникова Анастасия из БИЮ МВД России им. И. Д. Путилина, Хавелова Елизавета из БГТУ им. В. Г. Шухова, Горбачёва Александра из Валуйского колледжа, Мазурина Ева из Белгородского техникума промышленности и сферы услуг, Мараховская Анастасия из СОФ НИУ «БелГУ», Карпикова Анастасия из Старооскольского медицинского колледжа, Коробкина Евгения из БГТУ им. В. Г. Шухова, Сальникова Екатерина из СОФ НИУ «БелГУ», Андина Виктория из Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина, Колосова Полина из Белгородского педагогического колледжа, Юнг Анастасия из БГТУ им. В. Г. Шухова, Новикова Лилия из Медицинского колледжа НИУ «БелГУ», Острикова Юлия из НИУ «БелГУ».