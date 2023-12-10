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Posted 10 декабря 2023, 14:24

Published 10 декабря 2023, 14:24

Modified 10 декабря 2023, 14:55

Updated 10 декабря 2023, 14:55

Судья, архивное фото

Материалы дела по взаимным искам ЦЭБа и «Флагмана» друг к другу передали новому судье

10 декабря 2023, 14:24
Фото: 1MI. Судья, архивное фото
Сюжет
Суд
Иск ООО «Центр экологической безопасности» к ООО «Флагман» и встречный иск «Флагмана» к ЦЭБу рассмотрит судья Заира Танделова. Прошлый судья, Лариса Кретова, отсутствует долгое время из-за болезни. Решение приняли в Арбитражном суде Белгородской области.

Председатель Арбитражного суда Белгородской области Марат Гумеров определил передать материалы дела по иску от «ЦЭБа» к «Флагману» судье Заире Танделовой. Предыдущая судья, Лариса Кретова, долгое время отсутствует из-за болезни: ранее исковое заявление было распределено к ней в автоматическом порядке.

ООО «Центр экологической безопасности» обратилось в прошлом году в арбитражный суд с иском к ООО «Флагман». Компания требует взыскать 298 млн рублей неосновательного обогащения.

Второго ноября прошлого года «Флагман» подал иск встречный: в нём фирма трубует взыскать уже с ЦЭБа задолженность в 97 млн рублей, а также пени на 1,5 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Флагман» зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2013 года. Отрасль — обработка вторичного неметаллического сырья. По итогам 2022 года убыток «Флагмана» превысил 71 млн рублей.

Убытки белгородского «Флагмана» превысили 71 млн рублей в 2022 году
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