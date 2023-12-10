Материалы дела по взаимным искам ЦЭБа и «Флагмана» друг к другу передали новому судье

Posted 10 декабря 2023, 14:24
Published 10 декабря 2023, 14:24
Modified 10 декабря 2023, 14:55
Updated 10 декабря 2023, 14:55
Председатель Арбитражного суда Белгородской области Марат Гумеров определил передать материалы дела по иску от «ЦЭБа» к «Флагману» судье Заире Танделовой. Предыдущая судья, Лариса Кретова, долгое время отсутствует из-за болезни: ранее исковое заявление было распределено к ней в автоматическом порядке.
ООО «Центр экологической безопасности» обратилось в прошлом году в арбитражный суд с иском к ООО «Флагман». Компания требует взыскать 298 млн рублей неосновательного обогащения.
Второго ноября прошлого года «Флагман» подал иск встречный: в нём фирма трубует взыскать уже с ЦЭБа задолженность в 97 млн рублей, а также пени на 1,5 млн рублей.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Флагман» зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2013 года. Отрасль — обработка вторичного неметаллического сырья. По итогам 2022 года убыток «Флагмана» превысил 71 млн рублей.