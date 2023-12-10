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Белгородские стоматологи отправятся лечить бойцов в ДНР

Белгородские стоматологи отправятся лечить бойцов в ДНР

10 декабря 2023, 08:35
Фото: 1MI
Созданный в Белгородской области мобильный стоматологический комплекс отправляется на днях в Донецкую Народную Республику, сообщил у себя в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Российские военнослужащие будут получать медицинскую помощь в передвижных стоматологических комплексах. В зону СВО отправляются два врача, две медсестры и два водителя. Вместе с ними также едут сотрудники управления безопасности и 1,5 тонны гуманитарного груза.

Поможет нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают нас с вами. Помогут с самым, наверное, неприятным, что может быть в жизни, — с зубной болью, которую, вспомните, наверное, каждый испытывал: не знаешь, куда деть себя. Тем более им приходится непросто, находятся в окопах, обратиться к стоматологу за срочной помощью фактически невозможно.
Вячеслав Гладков

Месяцем ранее Гладков также рассказал, что мобильный комплекс за две недели оказал помощь по лечению зубов 300 бойцам из разных регионов. Глава региона выразил надежду, что все врачи благополучно вернутся и расскажут, сколько бойцов вылечили они в этот раз. Подробнее о работе стоматологов Бел.Ру писало ранее.

Гладков рассказал о работе передвижной стоматологии для мобилизованных белгородцев
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#Белгородская область#Врачи#Водители#Медицинская помощь#ДНР#Гуманитарный груз#Белгород#Вячеслав Гладков#Артем Черненко#Стоматологический комплекс#Зубная боль
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