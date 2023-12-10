Белгородские стоматологи отправятся лечить бойцов в ДНР

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Российские военнослужащие будут получать медицинскую помощь в передвижных стоматологических комплексах. В зону СВО отправляются два врача, две медсестры и два водителя. Вместе с ними также едут сотрудники управления безопасности и 1,5 тонны гуманитарного груза.
Поможет нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают нас с вами. Помогут с самым, наверное, неприятным, что может быть в жизни, — с зубной болью, которую, вспомните, наверное, каждый испытывал: не знаешь, куда деть себя. Тем более им приходится непросто, находятся в окопах, обратиться к стоматологу за срочной помощью фактически невозможно.
Вячеслав Гладков
Месяцем ранее Гладков также рассказал, что мобильный комплекс за две недели оказал помощь по лечению зубов 300 бойцам из разных регионов. Глава региона выразил надежду, что все врачи благополучно вернутся и расскажут, сколько бойцов вылечили они в этот раз. Подробнее о работе стоматологов Бел.Ру писало ранее.