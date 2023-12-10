Белгородские стоматологи отправятся лечить бойцов в ДНР

Месяцем ранее Гладков также рассказал, что мобильный комплекс за две недели оказал помощь по лечению зубов 300 бойцам из разных регионов. Глава региона выразил надежду, что все врачи благополучно вернутся и расскажут, сколько бойцов вылечили они в этот раз. Подробнее о работе стоматологов Бел.Ру писало ранее.