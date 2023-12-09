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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

предупреждение

РСЧС сообщает об обстреле белгородского села

9 декабря 2023, 13:08
Фото: Bel.ru
предупреждение

Жителям белгородского села пришло предупреждение об обстреле и просьба укрыться

Найти укрытия попросили жителей села Новопетровка. Людей предупредили об атаке ВСУ с помощью СМС-рассылки.
Сюжет
Обстрел

В 15:59 жители Белгородской области получили предупредительные сообщения от РСЧС. Людей, проживающих на территории села Новопетровка Валуйского городского округа, попросили спуститься в подвал.

Официальных сообщений от властей о последствиях обстрела не было.

Такие сообщения нередко получают жители приграничных территорий. Важно прислушиваться к советам в этих СМС. Это поможет сохранить жизни.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские военные ударили по региону минимум десять раз. Какие территории подверглись обстрелам — в нашем материале.

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#Белгородская область#Татьяна Алексютина#Смс#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Укрытие#СВО#РСЧС
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