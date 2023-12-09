РСЧС сообщает об обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В 15:59 жители Белгородской области получили предупредительные сообщения от РСЧС. Людей, проживающих на территории села Новопетровка Валуйского городского округа, попросили спуститься в подвал.
Официальных сообщений от властей о последствиях обстрела не было.
Такие сообщения нередко получают жители приграничных территорий. Важно прислушиваться к советам в этих СМС. Это поможет сохранить жизни.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские военные ударили по региону минимум десять раз. Какие территории подверглись обстрелам — в нашем материале.