Пишите в чат-бот: Гладков ответит на вопросы белгородцев в ходе большой прямой линии

Недавно глава Белгородской области, который почти каждый будний день выход в прямой эфир в соцсетях, чтобы ответить на вопросы жителей региона, усомнился в необходимости этих самых эфиров. Он спросил белгородцев, нужно ли сохранять такой формат взаимодействия или, возможно, стоит подумать над новым.