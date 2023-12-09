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Вячеслав Гладков

Пишите в чат-бот: Гладков ответит на вопросы белгородцев в ходе большой прямой линии

9 декабря 2023, 07:40
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков

Губернатор Гладков ответит на вопросы белгородцев в ходе прямой линии 12 декабря

Анонсированную главой региона трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях, а задать вопросы жители Белгородской области могут через чат-бот в Telegram.

«Во вторник, 12 декабря, проведу очередную прямую линию в социальных сетях (ВКонтакте, в Одноклассниках) и в Telegram-канале „Настоящий Гладков“», — сообщил губернатор вечером 8 декабря.

Гладков предложил белгородцам задать ему вопросы, на которые он ответит в прямом эфире. Сделать это можно через чат-бот.

Недавно глава Белгородской области, который почти каждый будний день выход в прямой эфир в соцсетях, чтобы ответить на вопросы жителей региона, усомнился в необходимости этих самых эфиров. Он спросил белгородцев, нужно ли сохранять такой формат взаимодействия или, возможно, стоит подумать над новым.

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