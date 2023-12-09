Пишите в чат-бот: Гладков ответит на вопросы белгородцев в ходе большой прямой линии

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
«Во вторник, 12 декабря, проведу очередную прямую линию в социальных сетях (ВКонтакте, в Одноклассниках) и в Telegram-канале „Настоящий Гладков“», — сообщил губернатор вечером 8 декабря.
Гладков предложил белгородцам задать ему вопросы, на которые он ответит в прямом эфире. Сделать это можно через чат-бот.
Недавно глава Белгородской области, который почти каждый будний день выход в прямой эфир в соцсетях, чтобы ответить на вопросы жителей региона, усомнился в необходимости этих самых эфиров. Он спросил белгородцев, нужно ли сохранять такой формат взаимодействия или, возможно, стоит подумать над новым.