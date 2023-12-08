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Военные

За год Белгородская область должна подготовить для Армии России 574 специалиста

8 декабря 2023, 15:04
Фото: Midjourney
Военные

Белгородская область подготовит для ВС РФ специалистов из призывной молодёжи

Опубликовано постановление губернатора об утверждении задач по подготовке призывной молодёжи для Вооружённых сил России в 2023-2024 учебном году. Документ подписан сегодня, 8 декабря.

Всего планируется подготовить 574 специалиста. Большую часть из них — 407 человек — возьмут из образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ, оставшиеся 167 человек подготовят образовательные организации среднего профессионального образования (СПО).

Известно, что организации ДОСААФа должны подготовить специалистов по категориям 837 (водитель грузовых автомобилей), 838 (водитель автомобильных и пневмоколёсных кранов), 845 (водитель автобусов) и 846 (водитель пассажирского транспорта с прицепом). Основную часть молодёжи — 385 человек — обучат управлять грузовыми автомобилями.

Учреждения СПО должны обучить 17 человек управлять автомобильными и пневмоколёсными кранами, 127 человек — грузовыми автомобилями. Ещё 23 белгородца должны уметь ремонтировать и хранить автомобильную технику.

Больше всего специалистов должны подготовить в Белгороде — 118 человек, Старооскольском округе — 75 человек и Белгородском районе — 51 человек.

Исполнить постановление необходимо к 20 ноября 2024 года.

Напомним, что в 2022-2023 учебном году Белгородской области нужно было подготовить такое же количество специалистов.

Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря
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