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Published Сегодня, 10:51

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Автомобиль

Выбитое лобовое и царапины: белгородец выместил злобу на чужом авто и попал под суд

8 декабря 2023, 10:51
Фото: Midjourney
Автомобиль

Молодой белгородец разбил чужую машину камнями и стеклянной бутылкой

Инцидент произошёл летом на улице Шаландина в Белгороде. 24-летний парень из хулиганских побуждений кинул стеклянную бутылку и несколько камней в припаркованную во дворе машину. За это ему назначили два года принудительных работ.
Сюжет
Суд

24-летний житель Белгорода на улице Шаландина поднял с земли камень и бросил его в заднюю левую дверь припаркованного автомобиля. После он поднял с земли стеклянную бутылку и бросил её в лобовое стекло той же машины, затем запустил в дверь ещё один камень.

Молодой человек полностью разбил лобовое стекло, нанёс царапины и повредил покрытие машины. Ущерб оценили в 70 800 рублей.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба и совершённое из хулиганских побуждений»). Ранее судимый фигурант свою вину признал, раскаялся в содеянном и извинился перед собственницей повреждённого автомобиля. Однако причинённый ущерб он не возместил.

Октябрьский районный суд приговорил белгородца к принудительным работам сроком на два года с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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