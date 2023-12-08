Выбитое лобовое и царапины: белгородец выместил злобу на чужом авто и попал под суд

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
24-летний житель Белгорода на улице Шаландина поднял с земли камень и бросил его в заднюю левую дверь припаркованного автомобиля. После он поднял с земли стеклянную бутылку и бросил её в лобовое стекло той же машины, затем запустил в дверь ещё один камень.
Молодой человек полностью разбил лобовое стекло, нанёс царапины и повредил покрытие машины. Ущерб оценили в 70 800 рублей.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба и совершённое из хулиганских побуждений»). Ранее судимый фигурант свою вину признал, раскаялся в содеянном и извинился перед собственницей повреждённого автомобиля. Однако причинённый ущерб он не возместил.
Октябрьский районный суд приговорил белгородца к принудительным работам сроком на два года с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил.