Выбитое лобовое и царапины: белгородец выместил злобу на чужом авто и попал под суд

24-летний житель Белгорода на улице Шаландина поднял с земли камень и бросил его в заднюю левую дверь припаркованного автомобиля. После он поднял с земли стеклянную бутылку и бросил её в лобовое стекло той же машины, затем запустил в дверь ещё один камень.