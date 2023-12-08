ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия власти

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
С 27 ноября по 3 декабря текущего года рейтинг одобрения работы президента Владимира Путина вырос на 0,6 п. п. и составил 75,8%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства страны за последнюю неделю составили 53,3% (+1,0 п. п. за неделю) и 51,4% (+1,7 п. п. за неделю), сообщает ТАСС.
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 78,5% респондентов, Михаилу Мишустину — 61,9%, Геннадию Зюганову — 31,5%, Сергею Миронову — 27,9%, Леониду Слуцкому — 18,3%, Алексею Нечаеву — 8,4%.
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,3%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в ноябре 2023 года, занимают Михаил Мишустин (16,6%) и Сергей Лавров (15,4%).
Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,2%, «Новые люди» — 5,0% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,3%.