Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия власти

ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия власти

8 декабря 2023, 15:27
Фото: kremlin.ru
ВЦИОМ в пятницу, 8 декабря, опубликовал рейтинги доверия политикам, партиям и оценки деятельности государственных институтов.

С 27 ноября по 3 декабря текущего года рейтинг одобрения работы президента Владимира Путина вырос на 0,6 п. п. и составил 75,8%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства страны за последнюю неделю составили 53,3% (+1,0 п. п. за неделю) и 51,4% (+1,7 п. п. за неделю), сообщает ТАСС.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 78,5% респондентов, Михаилу Мишустину — 61,9%, Геннадию Зюганову — 31,5%, Сергею Миронову — 27,9%, Леониду Слуцкому — 18,3%, Алексею Нечаеву — 8,4%.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,3%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в ноябре 2023 года, занимают Михаил Мишустин (16,6%) и Сергей Лавров (15,4%).

Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,2%, «Новые люди» — 5,0% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,3%.

Подпишитесь
Деды Морозы на самокатах и пальма с шарами: Белгород украсят к праздникам по-новому
Сегодня, 14:40
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного
Сегодня, 12:50
50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке
Сегодня, 13:47
Стали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников
Сегодня, 14:20
Суд завода Зотова с московской компанией закончился мировым соглашением
Сегодня, 13:39