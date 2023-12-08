ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия власти

С 27 ноября по 3 декабря текущего года рейтинг одобрения работы президента Владимира Путина вырос на 0,6 п. п. и составил 75,8%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства страны за последнюю неделю составили 53,3% (+1,0 п. п. за неделю) и 51,4% (+1,7 п. п. за неделю), сообщает ТАСС.